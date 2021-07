Développement de la filière cacao au Bénin: « Les chocolatiers engagés » affirment leur désire de mettre les producteurs au centre de leurs activités

Le Directeur Général de l’APIEx Laurent Gangbes

Dans sa volonté de contribuer au développement des différentes filières agricoles au Bénin, l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), a pris contact avec le club « Les chocolatiers engagés » le jeudi 22 juillet 2021, à l’Hôtel Novotel Cotonou Orisha. Un club créé par des artisans européens du chocolat haut de gamme, dont une délégation conduite par son Président Daniel Mercier, séjourne au Bénin depuis le 19 juillet 2021. L’objectif de leur présence est de faire un état des lieux des plantations, d’échanger avec les producteurs sur les variétés de cacao produites au Bénin, les coopératives existantes, le processus de fermentation et de séchage en plein air des fèves qui est l’étape la plus importante pour les chocolatiers, et surtout d’échanger avec les responsables et structures d’accompagnement chargés d’encadrer ces producteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Selon le Directeur Général de l’APIEx Laurent Gangbes, le club « Les chocolatiers engagés » représente ce que la France et certains pays européens ont de meilleurs en matière de production de chocolat. «Ceux-ci ont affiché leur volonté d’utiliser dans notre pays, un cacao de qualité obtenu dans des conditions respectueuses de l’environnement, avec une démarche qui place le producteur au cœur du processus de production et de transformation», a-t-il confié. Il a, par ailleurs appelé les producteurs à faire en sorte que cette volonté des chocolatiers engagés se transforme en quelque chose de durable. Pour cela, il faudra travailler afin que le cacao béninois transformé soit sur les meilleures tables du monde pour révéler le Bénin dans le secteur de la qualité et du luxe. Daniel Mercier a, quant à lui, souligné qu’étant des acteurs de laboratoire, fabricants de chocolats, ils avaient besoin de rencontrer les planteurs à la demande de leurs clients qui avaient besoin de connaître les origines des chocolats produits et vendus. Il a exprimé le désir de son club à travailler avec les producteurs de la filière cacao du Bénin et de les mettre au centre de leurs activités.

Edwige TOTIN