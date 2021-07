Décès de Me Rosine Soglo : Nicéphore Soglo sous le choc fait des confidences depuis Paris

Le Président Nicéphore Dieudonné Soglo

Le décès de l’ancienne première dame, l’He. Rosine Vieyra Soglo est un véritable choc pour son époux, l’ancien chef de l’Etat, Nicéphore Dieudonné Soglo. Contacté suite à l’annonce de la mort de l’ex-première dame du Bénin, le doyen des chefs d’Etat du Bénin a fait savoir qu’il ne remerciera jamais assez son épouse Rosine Vieyra Soglo pour le soutien moral qu’elle lui a apporté pour son élection au poste de premier ministre. Un soutien que l’illustre disparue lui a toujours apporté jusqu’à son dernier souffle, selon ses propos. « C’est cette femme-là qui m’a permis d’être aussi solide », a déclaré le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui n’a pas manqué de faire une confidence sur son épouse décédée. « Chaque fois que je lui téléphone, elle dit : j’ai beaucoup de chance qu’à 87 ans, chaque fois que je reçois un coup de fil de l’homme de ma vie, il me dit que je suis la femme la plus heureuse au monde », ajoute-t-il avant d’inviter les Béninois au courage pour gagner les combats à venir en étant solidaires dans la discipline et dans la transparence.

Laurent D. KOSSOUHO