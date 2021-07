Lutte contre la Covid 19: La vaccination recommandée pour les grandes manifestations

Le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a reçu la première dose de vaccin

8 324 cas positifs dont 8 125 cas guéris et 107 décès soit 92 personnes encore malades du Coronavirus. Ce sont là, les dernières statistiques liées à la pandémie du coronavirus au Bénin. Des données qui viennent couronner les nombreux efforts consentis par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, depuis 2020. Mais, le temps n’est pas à la réjouissance puisqu’une tendance à la hausse est enregistrée avec des cas graves signalés dans les centres hospitaliers dédiés. Ce constat a été relevé par le gouvernement qui, en sa séance hebdomadaire du mercredi 21 juillet dernier, prévient les populations des risques de contamination de masse au cours des grandes manifestations. Pour éviter cet état de chose, le gouvernement indique que la participation aux manifestations entrainant un grand monde serait subordonnée à l’effectivité de la vaccination. A cet effet, il exhorte les promoteurs à poursuivre la sensibilisation lors de la participation aux rassemblements et manifestations entrainant le grand nombre. Il a également rappelé que la vaccination recommandée aux personnes âgées de 18 ans et plus, demeure gratuite dans les centres de santé.

Rastel DAN