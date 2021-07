Libération des espaces publics à Abomey-Calavi: La répression contre les occupants anarchique démarre

Les éléments de la Police municipale de Cotonou détachant les bâches

L’équipe de la mairie d’Abomey-Calavi en collaboration avec les forces de l’ordre ont procédé à la libération de quelques espaces publics sur les grands axes routiers de l’arrondissement de Godomey. Il s’agit de l’axe Godomey- Dèkoungbé-Fignonhou, N’Gbeho-Togbin d’une part et de l’axe Godomey-Cocotomey-Womey d’autre part. C’était le mercredi 21 juillet 2021, en présence du Secrétaire Général de la mairie Gildas Adoukonou, du Chef d’arrondissement de Godomey Léon Kpobli et du Directeur des Services Techniques de la mairie Dieudonné Mégninou. Par cette action, la mairie d’Abomey-Calavi compte préserver les usagers de la voie contre les accidents de circulation et de garantir la libre circulation ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Il faut noter que ses espaces publics ont été précédemment sous l’emprise des occupants qui s’y sont installé tous azimuts avec leurs marchandises.

Edwige Totin