Vie des partis politiques: Léopold Zinsouwoui et les siens font leur entrée à MOELE-BENIN

Vue partielle des nouveaux adhérents à Moele Bénin

Le parti Mouvement des Élites engagées pour l’Émancipation du Bénin MOELE-BENIN a enregistré dans la commune de Zè une nouvelle adhésion. Il s’agit en effet de l’ambassadeur émérite Léopold Zinsouwoui dont le parcours et la crédibilité forcent respect, à la tête d’un important mouvement composé de personnes de divers horizons. C’était au cours d’une cérémonie conduite par la première vice-présidente du parti, Léontine Michaï. Il faut rappeler que l’ambassadeur Léopold Zinsouwoui est le président du mouvement Union pour la Fraternité et le Développement. Ensemble avec les membres de son mouvement, il font désormais partie intégrante de MOELE-BENIN. Absent à la cérémonie pour une activité des femmes du parti à Gbodjè, le président Jacques Ayadji a adressé un message fort aux nouveaux adhérents.

Lire l’intégralité du message du président Jacques Ayadji

« Aujourd’hui 17 juillet 2021, le délégué de la sixième circonscription électorale de MOELE BENIN, le camarade Maurice TCHIBOZO organise une activité prévue de longue date. Depuis Gbodjè où j’assiste à la célébration en différé de la fête de la femme édition 2021, j’ai une pensée pour vous tous et tous réunie à Zè dans ce même département de l’atlantique.

Militantes et militants de MOELE BENIN, avec cette arrivée dans notre parti politique d’une personnalité de la trempe de l’ambassadeur émérite Léopold ZINSOUWOUI dont le parcours et la crédibilité forcent respect, à la tête d’un important mouvement composé de personnes de divers horizons, je n’ai qu’une seule phrase en tête au regard du contexte: Tout est symbole et tout est grâce. J’aurais certainement le temps de m’étendre sur ces mots forts au prochain Conseil National de notre parti politique.

Bienvenue à nos nouveaux militants. À MOELE BENIN, nous travaillons dans la vérité pour la patrie et je sais d’ores et déjà que vous vous plairez dans cette noble famille à l’actualité pleine d’enseignements pour notre marche vers un Benin débarrassé des gens pressés et d’un opportunisme suffocant. Merci à tous ».

Yannick SOMALON