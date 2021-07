Sommet citoyen pour une CEDEAO des peuples: Talon soutient le respect de l’alternance

Alors que le recours au troisième mandat se multiplie sur le continent africain, le président Patrice Talon affirme qu’il ne changera pas la constitution qui prévoit au maximum deux mandats. C’était le samedi 10 juillet 2021 devant ses hôtes jeunes panafricanistes venus de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine pour le 2ème sommet citoyen pour une CEDEAO des peuples. Après avoir reconnu le mérite de ses prédécesseurs anciens présidents du Bénin, Patrice Talon a mis l’accent dans son intervention sur la limitation des mandats. Dans ses propos, il a déploré que la prolongation vers le 3 ème mandat est un travers qui va en défaveur du peuple. « Il convient de limiter les mandats. Quand on fait la balance et les inconvénients, l’évidence est claire. Limiter les mandats est à tous égards au profit du peuple que laisser les uns et les autres rester éternellement en fonction », a-t-il confié. Reconnaissant, il dit être honoré de défendre sur la terre béninoise cette vertue qu’on retient des gouvernants de ne pas se prendre pour Dieu tout puissant, éternel et d’avoir l’humilité de comprendre qu’un autre peut toujours mieux faire. Réélu pour un deuxième mandat, Patrice Talon s’est engagé à respecter l’alternance au sommet de l’État pour en être un exemple. Car, ses prédécesseurs dit-il l’ont montré. « Ce mérite, ce n’est plus le mien au Bénin. Mes prédécesseurs l’ont montré. J’ai simplement à faire comme eux. À faire que ceux qui vont venir après continueront à faire comme nous », soutient le président. Il a donc invité les participants à ce sommet à porter cette idéologie au-delà des frontières béninoises même s’il reconnaît ne pouvoir pas donner de leçon aux autres pays de la sous-région.

Alban Tchalla (Stag.)