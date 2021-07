Réussites massives au Bac 2021: 64,42% , une 1ère depuis 50 ans

Le Directeur de l’Office du Bac, Alphonse da Silva

Les candidats à l’examen du Baccalauréat, session de juin 2021, sont fixés sur leur sort. Hier mercredi 14 juillet 2021, le Directeur de l’Office du Bac, Alphonse da Silva, a procédé à la proclamation officielle des grandes tendances de l’examen du Baccalauréat, session de Juin 2021. Le taux de réussite à cet examen est de 64,42 % au plan national. Selon les statistiques, le département classé premier de cette session est le Mono avec 74,41 %. Il est suivi en deuxième position du Littoral qui a obtenu 73,44 % de réussite. La troisième place revient à l’Atlantique avec 70,43 %. Le département le moins performant est celui des Collines qui a réuni 51,79 % de taux de réussite. Selon le DOB, ce bon taux de réussite est le fruit des efforts fournis par le Président de la République Patrice Talon et ses collaborateurs pour doper l’éducation béninoise. « Les candidats de cette année ont connu trois années de cours sans perturbation. Le gouvernement du Bénin a mis des enseignants à la disposition de tous les établissements publics », a précisé Alphonse da-Silva qui a saisi cette même occasion pour exhorter les populations à saluer les réformes audacieuses du Gouvernement et de son chef. « Il faut saluer le Chef de l’État Patrice Talon pour son investissement permanent dans le secteur de l’éducation. En 2021, nous avons un taux de réussite de 64,42%. C’est une fierté pour le Bénin d’atteindre ce type de performances pour les examens », a conclu le DOB. Il faut noter que les résultats sont d’ores et déjà disponibles sur la plateforme https://www.eresultats.bj. Place est donc faite à la deuxième phase de cet examen qui concerne les épreuves orales et sportives.