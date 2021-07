Cour suprême du Bénin: Isaac Fayomi nommé directeur du cabinet de Victor Dassi Adossou

Isaac Fayomi, le nouveau directeur de cabinet du président de la Cour suprême

Isaac Fayomi est le nouveau directeur de cabinet du président de la Cour suprême. Il a été nommé à ce poste le vendredi 9 juillet 2021 par Victor Dassi Adossou président de la Cour suprême. En remplacement de Tiburce Guèdègbé, Isaac Fayomi est désormais appelé à mettre ses expériences et son savoir-faire au service de la Cour suprême pour y officier en tant que directeur de cabinet aux côtés de Victor Dassi Adossou. Magistrat à la retraite, il a été jusqu’à sa nomination directeur adjoint de cabinet du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Nommé à ce poste du parlement le 31 décembre 2019 par Louis Vlavonou, il aura passé pratiquement un an et demi de service. Mais avant ce poste, Isaac Fayomi a fait 16 ans au poste clé de directeur des Services législatifs (Dsl). Il a dirigé sans discontinuer avec dévouement et rigueur cette direction stratégique et transversale de l’institution parlementaire de novembre 2003 au 2 janvier 2020. Ce poste a été créé depuis la 1 ère législature du renouveau démocratique en 1991. Au regard de ses expériences au parlement, Isaac Fayomi n’avait eu aucune crainte à servir à ce poste qui devrait le faire passer désormais de son statut de technicien de droit à celui de politique en tant que membre de cabinet du président du Parlement. Nommé à la Cour suprême, Isaac Fayomi prend officiellement service ce mardi 13 juillet 2021 à la faveur d’une cérémonie de au siège de la Cour suprême à Porto-Novo.

Alban Tchalla (Stag.)