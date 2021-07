Commémoration du centenaire du Soroptimist International au Bénin Le Club Cotonou Amazone met en terre 500 plants de Cocotiers à Savi

La photo de famille de la mise en terre officielle des plans de cocotiers

Club des femmes ayant pour mission d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des filles et des femmes, le Soroptimist International a 100 ans d’existence. Et pour marquer ce centenaire, l’organisation au plan mondial a initié un concours international de reboisement à l’intention de tous les clubs affiliés. Dans ce cadre, le Club SI Cotonou Amazone du Bénin a procédé au lancement de la mise en terre d’un nombre important de plants de cocotiers, le mercredi 14 juillet 2021. En effet, après avoir pris contact avec les autorités locales à divers niveaux, ce club que préside Madame Léopoldine de Souza a décroché un partenariat avec la coopérative d’aménagement rural Ouidah nord (CARON) basée à Gakpé (Savi), qui lui permet de disposer d’un site pour la réalisation de cette activité. Ainsi, sur une superficie de 3ha22, les membres du club Amazone soutenus par leurs sœurs des clubs Cotonou Doyen, Cotonou Gazelle, Parakou la Grande Royale, Cotonou Sika Or, Calavi et Cotonou Améthyste du Bénin ont mis en terre 500 plants de cocotiers. «Nous avons postulé au challenge lancé par notre faitière dans le cadre de la célébration de ses 100 ans d’existence. Et c’est toutes heureuses que nous sommes venues faire ces mises en terre de ces plants de cocotiers», s’est réjouie la présidente du club. Présents au lancement de cette campagne de reboisement, le commandant chef d’inspection forestière, Isaac Kakpa et le représentant du préfet de l’Atlantique, Justin Gnonlonfoun, ont tour à tour, salué l’initiative et remercié le Club Amazone puis exhorté pour un suivi rigoureux de l’évolution de ces plants. «Je voudrais inviter les responsables du CARON à bien prendre soin des 500 plants afin que si nous revenons l’année prochaine, nous puissions constater que le travail qu’on vient de faire a porté ses fruits», a insisté Justin Gnonlonfoun. Prenant la parole le président de la coopérative CARON, Barnabé Déguon, tout en se réjouissant du choix porté sur son centre a promis veiller lui et son équipe pour que l’objectif visé soit atteint. Représentante de Soroptimist International club au Bénin, Madame Joséphine Loko Aballo, a indiqué que cette initiative vise le reboisement dans tous les pays afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

A souligner que la CARON exerce dans la production et consommation de régimes de palme et noix de coco.

Anselme HOUENOUKPO