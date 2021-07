Le SGGA Wilfried Léandre Houngbédji sur le scandale ANaTT: «Les personnes impliquées rendront gorge sans exception»

Invité dans une émission spéciale de décryptage de l’actualité sur la télévision nationale, ce dimanche, Wilfried Léandre Houngbédji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement s’est prononcé entre autres, sur le tout récent scandale financier de 13, 6 milliards à l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT).

Grosse affaire et grosse surprise sous le régime Talon, connu pour la rigueur dans la gestion et l’assainissement des ressources publiques ? Wilfried Léandre Houngbédji nuance et trouve que le travail abattu est plutôt en train de porter des fruits. Leçon à tirer, « la lutte contre la corruption est un combat de tous les instants. Et donc, ce qui vient de se passer ce mercredi avec le compte rendu de l’audit révélé par le conseil des ministres est la preuve que ce combat n’est jamais définitif. C’est pour ça que le chef de l’Etat a raison d’engager une veille permanente, une lutte implacable contre le phénomène » a-t-il affirmé. Pour lui, ce scandale est la preuve même de l’efficacité des différents dispositifs mis en place par le gouvernement pour traquer la corruption, la mauvaise gouvernance où qu’elles se trouvent. Il a donc réitéré le leitmotiv du gouvernement, à savoir « Tolérance zéro » contre ces pratiques. Une valeur, un engagement qu’il entend léguer à la postérité, de sorte que « la défense de la bonne gouvernance soit un impératif qui entre dans nos habitudes ».

Quant aux personnes appréhendées connues pour être des soutiens du régime en place, cela ne confond guère le gouvernement, selon Wilfried Léandre Houngbédji. « Elles rendront gorge sans exception » martèle-t-il. La posture du gouvernement, à le croire, sera « l’attitude de la pure neutralité pour laisser la justice prendre en main, mener les enquêtes et situer les responsabilités et sanctionner les mis en cause en cas de besoin ». Dans un passé récent, a-t-il rappelé, il était loisible pour des partisans d’être impliqués dans des pratiques de corruption, de mauvaise gouvernance sans être inquiétés. Mais la dynamique a changé, et « la justice, elle est la même pour tout le monde dans notre pays ». Comme quoi, « in fine, la démocratie fonctionne parce que le gouvernement gouverne, la Justice juge. »

L’autre confidence dévoilée dans l’émission d’hier par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement est que ce sont les alertes au rançonnement des citoyens parvenues au président Patrice Talon, qui ont amené celui-ci, après les avoir reçus, à exiger une enquête dans la maison ANaTT. En ce qui concerne les propriétaires de 2646 véhicules dont les frais de douane n’ont pas été acquittés mais frauduleusement immatriculés, chacun d’eux est appelé à apporter la preuve qu’il a fait les formalités. « L’exécutif compte ne pas créer du tort aux honnêtes personnes parmi elles qui n’ont rien à se reprocher et qui peut-être, ont donné de l’argent aux transitaires d’aller faire les formalités. » a-t-il rassuré.

Christian Tchanou