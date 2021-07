Finale de la Coupe CAF: Raja Club Athletic s’impose à la JSK

Finale coupe CAF 2021 au stade Mathieu Kérékou

Le Raja Athletic club de Casablanca a remporté son 2e titre de la Coupe de la Confédération. C’était dans un stade de l’Amitié Mathieu Kérékou bien apprêté pour accueillir l’évènement. En effet, le samedi 10 juillet, les joueurs de l’équipe marocaine bien préparés pour en découdre se sont montrés plus engagés. Et très tôt, ils ont fait la différence pour finir par remporter le math par le score de 2 buts à 0. Portés vers l’attaque, alors que les joueurs de Jeunesse Sportive de Kabylie éprouvaient de difficulté, ils ont trouvé la faille dans un premier temps par Soufiane Rahimi. L’attaquant marocain lancé parfaitement en profondeur par Omar Arjoune est allé dribbler le gardien Oussama Benbot d’une feinte de frappe avant d’ouvrir le score dans la cage vide (5e). Après quelques instants d’hésitation et l’aide de ses assistants vidéo, l’arbitre sud-Africain Victor Gomes a validé l’ouverture du score. Toujours d’attaque ils vont se mettre à l’abri par l’entremise de Ngita Malango enfonce le clou à la 14e minute. Le joueur congolais pivote bien sur lui-même et ajuste à nouveau Benbot Oussama. 2-0, le Raja contrôle bien la première partie et va à la pause sur cette avance. Dès le début de la seconde période, Denis Lavagne, l’entraîneur de la JSK, a changé ses plans. Le milieu de terrain Malik Raiah a cédé sa place à l’attaquant Rezki Hamroune. Et les Jaune et Vert ont immédiatement réagi. Après seulement 27 secondes de jeu et une action sur laquelle la défense du Raja n’a pas réussi à se dégager, Zakaria Boulahia a réduit l’écart d’un tir limpide (46e), ouvrant la porte à une deuxième moitié de match à suspense. L’espoir des Algériens s’est renforcé encore quand Omar Arjoune a été expulsé pour un coup de pied involontaire en plein visage d’un adversaire (63e). Mais à onze contre dix, la JSK n’a pas réussi à inscrire le but de l’égalisation. Tellement les joueurs du Raja ont réussi à repousser tous les assauts de leurs adversaires. 2-1, le Raja Athletic club remporte le titre et devient la première équipe à soulever la Coupe CAF après une finale organisée sur terrain neutre. Vainqueur une première fois en 2018, le Raja Casablanca a conquis donc la Coupe de la Confédération pour la deuxième fois de son histoire. C’est son huitième titre continental : trois Ligues des champions CAF, deux Super coupes de la CAF, une Coupe de la CAF, et donc désormais deux Coupes de la Confédération.

Anselme HOUENOUKPO