2ème sommet citoyen ouest-africain sur la gouvernance: Talon s’engage à quitter le pouvoir en mai 2026

Le Président de la République, Patrice Talon

C’est d’un ton très ferme et rassurant qu’il l’a dit haut et fort ce samedi à l’ouverture du 2ème Sommet Citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance et la démocratie tenu Palais des Congrès de Cotonou. « Devant vous, je voudrais m’engager et vous prendre à témoin pour passer ce relai dans le troisième dimanche du mois de mai 2026 à celui qui aura reçu la confiance du peuple ». Pour le Président de la République, le souhait est que ce symbole de limitation des mandats fasse désormais partie des rituels de passation de charges. « Je dirai à mon successeur de bien lire le chiffre 2 qui y figure », a-t-il ajouté avec insistance et sous de hautes acclamations. Le sujet de réflexion à ces assises ainsi honorées par la présence de Patrice Talon a justement porté sur la limitation des mandats et le renouveau démocratique. Il a à l’occasion, reçu au nom des chefs d’États Africains, symboliquement du Professeur David Dosseh du Togo le témoin de deux mandats en Afrique notamment dans l’espace CEDEAO.

« Je voudrais vous dire combien je suis honoré de défendre sur ma terre cet idéal que les présidents ne sont pas des dieux et peuvent permettre à d’autres personnes de faire également leurs preuves », a laissé entendre Président Patrice Talon. Il affirme s’associer à cet idéal, exhortant les uns et les autres, à ne plus pas trop le citer dans la promotion de cet idéal car « je le respecterai ».

Christian Tchanou