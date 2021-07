Renforcement du système sécuritaire national: 600 nouveaux agents de la Police Républicaine reçoivent leurs parchemins de fin de formation

Le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou

L’École Nationale des Brigadiers et Agents de Police de Porto-Novo a abrité, ce jeudi 8 juillet 2021, la cérémonie de sortie des élèves-agents de la Police Républicaine, promotion 2019. La cérémonie a été présidée par Alassane Séidou, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Soumaïla Yaya, Directeur Général de la Police Républicaine et le chef d’État-major des Forces armées béninoises.

En vue d’aider la Police Républicaine à assurer convenablement sa mission de sécurisation des biens et des personnes sur toute l’étendue du territoire national, le Gouvernement a décidé de renforcer ses effectifs par le recrutement de nouveaux agents. Il s’agit de 600 élèves-agents de la Police Républicaine qui ont reçu leurs parchemins de fin de formation hier à Porto-Novo. Ce recrutement entre dans la droite ligne de la vision du Gouvernement du Président Patrice Talon qui a fait de la sécurité la première de ses priorités en lui consacrant les moyens humains et matériels conséquents. À en croire le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Séidou, cette cérémonie de sortie est un moment important dans la vie de la Police Républicaine qui accueille donc ses premiers élèves sortis d’école au terme de la réforme. « La sécurité est le gage du développement et du fondement des libertés publiques. C’est pourquoi le Président de la République Patrice Talon a fait d’elle la première des priorités », a-t-il notifié. Ainsi, avec ces nouveaux agents qui s’ajoutent à l’effectif existant, la Police Républicaine qui assure déjà avec bravoure sa mission va améliorer sa présence et ses services aux populations. En effet, ces 600 nouveaux policiers ont d’abord reçu une formation militaire commune de base durant 3 mois avant de se faire former aux métiers de la police pendant 9 mois. Ils ont acquis les savoirs, savoir-faire et savoir-être de la Police qui sont en adéquation avec les exigences du moment. C’est donc tout heureux que le Directeur Général de la Police Républicaine Soumaïla Yaya a affirmé que ces nouveaux agents sauront mériter la confiance du peuple. Les récipiendaires ont, par la voix de leur porte-parole, promis servir la nation en mettant en application les enseignements reçus lors de la formation. Au regard des résultats probants enregistrés sur le plan sécuritaire depuis 2016, le Gouvernement mérite d’être félicité pour avoir initié la réforme de la Police Républicaine qui a renforcé le système sécuritaire national.

Edwige Totin