Magouille à l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT): L’ex-Dg Agbéva et des cadres éclaboussés déjà interpelés

L’ex-Dg/ ANaTT, Thomas Agbéva

Des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de FCFA. C’est ce qu’a révélé l’audit réalisé à l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) sur la période de 2016 à 2020. Selon le point d’étape de la mission d’intérim à l’ANaTT, présenté en Conseil des ministres ce mercredi 7 juillet 2021, de graves irrégularités ont été relevées dans la gestion de cette structure d’Etat, notamment sur l’organisation générale de l’Agence, caractérisée par un cadre réglementaire inadéquat, l’insuffisance du personnel technique, la pléthore d’agents d’exécution, la prépondérance des traitements manuels de données, ainsi que le défaut de protection de celles-ci ou de l’intégrité du système informatique. « Un tel contexte a favorisé, au cours de la période sous revue, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de FCFA dont 1,3 milliard de FCFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, 191 millions de FCFA s’agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de FCFA au titre de présomptions de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d’immatriculation », fait ressortir le rapport d’audit. Lesdites présomptions sont notamment relatives à des cas de véhicules non dédouanés qui ont été immatriculés, soit 2646 véhicules au total, représentant un préjudice financier d’environ 7,9 milliards FCFA, ainsi qu’à des dossiers d’immatriculation dont les quittances de paiement n’ont pu être fournies. Y figurent aussi, des cas d’usage non élucidé d’intrants d’immatriculation acquis par l’Agence au cours de la même période.

Des avantages fantaisistes à certains cadres

Le rapport d’audit révèle également l’adoption irrégulière d’une convention collective accordant des avantages exorbitants au profit des agents. A titre illustratif, il s’agit d’une prime bimestrielle octroyée à l’ensemble du personnel et qui, à l’analyse de la mission d’intérim, est un complément de salaire déguisé, d’indemnités et primes dites « de fonction administrative et politique » allouées au Directeur général et à son adjoint comprenant, entre autres, des primes de responsabilité et d’indemnités compensatrices de logement, alors que d’autres rubriques de la convention les prévoient déjà de l’octroi, à tous les directeurs, d’une prime de gestion calculée à partir du résultat d’exploitation de l’Agence, du paiement, chaque année, d’une gratification correspondant à un mois de salaire, consacrant ainsi une pratique de paiement de treizième mois, en violation des règles appliquées dans l’Administration publique, du paiement « d’indemnités pour travaux spéciaux » estimés à 88.825.500 FCFA, allouées de façon abusive à des membres de plusieurs comités mis en place pour des tâches relevant normalement de leurs attributions, d’un soutien financier de 500.000 FCFA en cas de décès du travailleur en activité et de 200.000 FCFA en cas de décès du travailleur à la retraite. Le même rapport d’audit renseigne que des avantages indus ont été consentis aux administrateurs de l’Agence. Ainsi, de 2017 à 2019, il leur a été versé, indépendamment de leurs indemnités réglementaires de fonction, des jetons de présence et des dotations annuelles de frais de carburant pour un montant de 35.320.000 FCFA. De même, il est à signaler des décaissements résultant d’actes anormaux de gestion, évalués à 180.400.016 FCFA dont la dotation en boissons au profit de l’ensemble des agents ayant rang de directeur, pour un montant de 34.413.645 FCFA, le rachat en juin 2019, par le Directeur général, de son véhicule 4×4 de fonction, au prix dérisoire de 3.050.000 FCFA alors même que ledit véhicule, moins d’un an avant, a fait l’objet de diverses réparations pour un montant de 6.733.070 FCFA. Par ailleurs, le rapport révèle des cas de procédures irrégulières de passation de marchés publics pour un montant de 1.349.388.535 FCFA dont 921.732.801 FCFA exclusivement au moyen de bons de commande signés du Directeur général, et 265.966.837 FCFA sous la seule responsabilité du Directeur administratif sur la période de 2018 à 2019, ainsi qu’un usage non justifié de cartes grises de véhicules de 2 et 4 roues, pour un montant de 2,8 milliards de FCFA, une confection inexpliquée de plaques d’immatriculation de véhicules à 4 roues non livrées aux usagers, d’une valeur de 859 millions de FCFA sans oublier des pratiques de rançonnement systématique d’un montant de 2.000 FCFA à la charge des usagers à l’occasion de la fixation des plaques d’immatriculation, qui a généré, sur la période sous revue, un montant de 145 millions de FCFA.

Des poursuites judiciaires appropriées annoncées

A la suite de la présentation de ce rapport d’audit, le Conseil des Ministres a décidé de relever de leurs fonctions, Thomas Agbéva, ancien Directeur général de l’ANaTT et actuellement conseiller technique du ministre des Infrastructures et des Transports, Félix Jonas Koukoui, Directeur des Titres de transport, Malik Bagnan, Directeur administratif, Dominique C. P. Boko, Agent comptable et Charles J.M. Zoglobossou précédemment Personne responsable des marchés publics. Aussi, le Conseil a-t-il ordonné que des poursuites judiciaires appropriées soient engagées à leur encontre et à l’encontre des propriétaires des 2646 véhicules illégalement immatriculés sans paiement des droits de douane.

Laurent D. Kossouho