Libération des espaces publics: La mairie d’Abomey-Calavi fait le ménage sur l’axe Godomey-Dèkoungbé

L’équipe de la mairie présente sur le terrain pour sensibiliser les populations

Plus rien ne sera comme avant dans la cité dortoir. Les chaussées et trottoirs des grandes artères illégalement occupées par les populations doivent être libérés afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens et mieux préserver la vie des populations contre les risques d’accidents de circulation. C’est l’objectif poursuivi par les autorités communales à travers la descente de ce jeudi 8 avril 2021 sur l’axe Godomey-Dèkoungbé. À la tête d’une forte délégation composée du Directeur des Services Techniques de la mairie Dieudonné Megninou, de quelques conseillers communaux de Godomey et des agents de la Police républicaine de la localité, le Secrétaire Général de la mairie d’Abomey-Calavi Gildas Adoukonou, a dans un premier temps sensibilisé les concernés sur l’importance de faciliter une libre circulation aux personnes puis, à libérer l’espace illégalement occupé. Cette sortie vient confirmer le souci de la mairie à assurer une meilleure sécurité routière aux usagers de la route et à l’ensemble des populations. D’autres actions sont également prévues afin de préserver les citoyens des nombreux risques qu’ils courent en s’installant sur les trottoirs pour exercer leurs activités commerciales. Les marchands sont donc avertis.

Rastel DAN