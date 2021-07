Construction de l’Aéroport international de Glo-Djigbé: « Le projet est bouclé à 100% », rassure le Ministre d’Etat Wadagni

Le Ministre d’État chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni

Tout est fin prêt pour la construction de l’aéroport international de Glo-Djigbé. C’est du moins ce qu’on peut retenir de l’intervention du Ministre d’État chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni. Face aux députés le mardi 29 juin 2021 dans le cadre du débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale, l’argentier national a levé un coin de voile sur l’évolution des démarches en vue de la réalisation de ce joyau phare du Programme d’actions du gouvernement (PAG). Il a, à cette occasion, rassuré les parlementaires que ce projet démarré depuis les années 1970 est définitivement bouclé. « Le projet est bouclé à 100% », a-t-il déclaré. Dans ses explications, le Ministre d’Etat a donné les caractéristiques techniques de cet aéroport qui sera construit dans la commune d’Abomey-Calavi. Cette infrastructure moderne de grande envergure estimée à un coût global de 360 milliards de FCFA est confiée à holding public Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Les travaux de construction comprennent la réalisation d’une piste (4250 m de longueur, 60 m de largeur), d’un terminal voyageurs d’une capacité de 1,6 millions de passagers par an (900/heure de pointe), d’une aérogare fret pouvant traiter 12 000 tonnes par an, de voies de sortie rapides et de bretelles de raccordement. Le projet prévoit également une voie express de 40 km. Elle va relier la plateforme aéroportuaire à la route des Pêches, avec à hauteur de Cocotomey un franchissement de la RNIE 1, corridor est-ouest reliant la frontière nigériane à la frontière togolaise via Porto-Novo, Cotonou et Ouidah. L’aéroport constitue un vecteur important du développement économique. Avec l’installation de Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) ajoutée à la construction de cet aéroport, l’arrondissement de Glo-Djigbé sera une localité économiquement prospère.

Alban Tchalla (Stag.)