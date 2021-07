Résultats de fin d’année au brevet du premier cycle : 60,50% de taux de réussite au Bepc, une performance sur le plan national

Après les candidats à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) session de juin 2021, ceux du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) sont depuis ce samedi 3 juillet 2021, fixés sur leur sort. Près de trois semaines après la composition de la phase écrite dudit examen, la délivrance a été faite à travers la proclamation des résultats par le Directeur des Examens et Concours, Roger Koudoadinou. D’après les statistiques des résultats par département, c’est le Plateau qui passe au premier rang avec un taux de réussite de 68,73%. Il est suivi des départements du Couffo et du Mono qui s’en sortent respectivement avec un taux de 68,53% et 65,17%. Le département du Littoral se retrouve quant à lui, à la 8ème loge avec un taux de réussite de 60,49%. Cette année, c’est le département de l’Ouémé qui ferme la marche avec un taux de réussite de 53,67%. Il est important de noter que dans ce classement, le cycle Moderne Long a surclassé le cycle Moderne Court avec 58,54% de taux de réussite contre 57,68%. Le contraire s’est fait remarquer dans le rang des candidats aveugles, amblyopes et sourds muets où un taux de réussite de 92,31% a été enregistré pour les candidats du cycle Moderne Court contre 50% pour ceux du Moderne Long.

Rastel DAN