Rendez-vous mensuel d’échanges en ligne avec le Porte-parole du Gouvernement: La Foire aux questions s’ouvre ce lundi sur les canaux digitaux de l’Exécutif

En vue de permettre aux populations de mieux cerner les actions du Gouvernement et de mieux apprécier l’actualité nationale, le Gouvernement a initié un rendez-vous mensuel d’échanges en ligne intitulé « Rendez-vous avec le Porte-parole ». Il s’agit d’une tribune ouverte aux internautes pour poser une fois par mois, toutes leurs questions sur l’actualité nationale et sur celle du gouvernement en particulier au Porte-parole Wilfried Léandre Houngbédji. Pour le compte de la session de ce mois, il est ouvert à compter de ce lundi 5 juillet la Foire aux questions.

Béninoises, Béninois,

Chers amis internautes,

Pour mieux apprécier l’actualité nationale et comprendre davantage les actions du gouvernement, prenez désormais le « Rendez-vous avec le Porte-parole ».

« Rendez-vous avec le Porte-parole », c’est une web émission mensuelle sur les canaux digitaux (Facebook et Twitter) du gouvernement et ceux de Monsieur Wilfried Léandre HOUNGBEDJI, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, Porte-parole du Gouvernement (SGAG-PPG). Ce rendez-vous vous permettra de lui poser une fois par mois, toutes vos questions sur l’actualité nationale et sur celle du gouvernement en particulier.

Pour prendre part à l’émission, il vous suffira de poser vos questions sur les pages Facebook ou Twitter du gouvernement et de son porte-parole avec l’hashtag #AskGouvbenin dès l’ouverture de la Foire aux questions (FAQ) le lundi 5 juillet 2021 pour la première session.

Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, Porte-parole du Gouvernement (SGAG-PPG), Monsieur Wilfried Léandre HOUNGBEDJI vous répondra le vendredi 9 juillet 2021 à partir de 17h (GMT+1).