Face aux derniers développements de l’actualité nationale: Basile Ahossi appelle Talon à ouvrir le paysage politique

Le Vice-président du parti Les Démocrates, l’Honorable Léon Basile Ahossi

Invité par le quotidien L’Evénement Précis, dans la rubrique très prisée, « sous l’Arbre à palabres », le Vice-président du parti Les Démocrates, l’Honorable Léon Basile Ahossi, est revenu, le jeudi 1er juillet 2021, sur les raisons qui justifient son absence de l’actualité, ces derniers temps. Il a saisi l’occasion pour parler des conditions dans lesquelles le duo de candidat désigné par le parti Les Démocrates a été « recalé » lors du dépôt des dossiers pour la présidentielle d’avril dernier. Citant nommément le code électoral, il a d’abord fait savoir que c’est une loi votée par ceux qui sont au parlement qu’on appelle « abusivement des députés ». Pour Léon Basile Ahossi, il ne faut pas rétrécir le paysage politique. « Cette loi est une tricherie et c’est l’une des caractéristique du coup d’Etat permanent dans lequel le Gouvernement de la rupture est. On empêche les autres d’aller à la compétition », a-t-il déclaré. Selon ses explications, quand le chef de l’Etat faisait sa « précampagne sous la pression populaire », il a dit que Les Démocrates auront leur récépissé, ils auront le parrainage. Mais ce ne sont que ses députés qui sont à l’Assemblée. « S’il voulait vraiment la compétition, il n’allait pas prendre le risque de donner le parrainage », a-t-il souligné. Pour l’invité du journal, le fait qu’un député de la mouvance ait appelé le président du parti Les Démocrates en lui demandant de venir chercher les parrainages est un faux problème. « Dans le code électoral, les élections présidentielles ne sont pas liées à un parti. C’est aux candidats qu’il faillait s’adresser », a expliqué l’ancien député qui ajoute que ce qui s’est passé est « l’échec total » du système partisan. « C’est la première fois que j’ai vu des partis qui n’ont pas présenté des candidats aux élections présidentielles. Or dans sa logique à lui, le chef de l’Etat, il veut réformer les choses pour que les politiciens prennent en main la destinée du pays. Aucun parti politique qui l’entoure n’a présenté de candidat. Lui, qui est candidat, il n’est d’aucun parti politique », a-t-il renchéri. Poursuivant sa démonstration, le vice-président du parti Les Démocrates a laissé entendre que si les députés et maires étaient libres, la candidate du parti Les Démocrates aurait été parrainée.

Les vérités de Léon Basile Ahossi sur la gouvernance Talon

« L’Etat est complètement banalisé. Le Bénin est penché et n’est pas en équilibre. Notre pays est sorti des repères ordinaires ». Tels sont les propos tenus par le Vice-président du parti Les Démocrates, Léon Basile Ahossi pour qualifier la gouvernance du régime du Président Patrice Talon installé à la tête du pays depuis 2016. A l’occasion de ses échanges dans la rubrique Sous l’arbre à palabres au quotidien L’Evénement Précis, l’ancien Député a peint en noir la gestion du régime en place, notamment sur le plan politique. A le croire, les acteurs proches de la mouvance ont opté pour « l’exclusion » parce qu’ils sont « incapables » de gagner les élections.

Ce que dit l’invité des violences électorales

Abordant les soulèvements enregistrés lors de la présidentielle du 11 avril dernier, Léon Basile Ahossi a fait savoir au cours de cet entretien, qu’ils ne sont pas imputables au parti Les Démocrates. « C’est l’Opposition qui a manifesté son mécontentement et on a fait infiltrer l’Opposition par des chasseurs », a-t-il laissé entendre. L’invité de L’Evénement Précis qui dit être partisan de la non-violence soutient avec force qu’il revient aux actuels dirigeants de décrisper la tension politique qui prévaut dans le pays. Pour lui, ce qui se passe au Bénin est « un coup d’Etat permanent et le pays est en train de descendre dans les caniveaux ». Pour ramener le pays sur la bonne voie, il appelle à une assise nationale, car selon lui, « dans tous les pays au monde, c’est le pouvoir qui dégèle les crises ». Il a saisi l’occasion pour inviter le Chef de l’Etat Patrice Talon à ouvrir l’espace politique aux Béninois et à tous les niveaux. Dans son appréciation de la gouvernance de celui-ci dans les autres secteurs, l’He. Léon Basile Ahossi a indiqué que des actions positives sont menées certes, mais qu’il y a plus de dégâts que de choses qu’on a corrigées. Il a évoqué dans ce registre, le coût en finances des réalisations qui est trop élevé, selon lui.

Laurent D. Kossouho