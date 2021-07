Deuil au ministère du cadre de vie: Un accident tragique emporte la DC Jeanne Akoha

La regrettée Jeanne Akoha, Directrice de cabinet du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable

Le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable est en deuil. La Directrice de Cabinet, Jeanne Akoha, est brutalement décédée des suites d’un accident de la circulation survenu ce samedi 3 juillet 2021, vers 20 heures. L’accident s’est produit à la hauteur de Savalou, alors qu’elle revenait de Natitingou où elle a pris part à l’enterrement de l’épouse de Pascal N’Dah Sékou. En effet, un véhicule immatriculé BN 1393 RB qui revenait de Cotonou a quitté son couloir de circulation et est frontalement entré en collision avec le véhicule Toyota 4 Runer dans lequel se trouvait la Directrice de cabinet du Ministre Tonato. La cause de l’accident serait liée à la faible visibilité au regard de la forte pluie qui s’est abattue à Savalou, samedi dernier. L’entrée en collision des deux véhicules transportés au commissariat au moyen d’une grue après constat, a fait le bilan de deux morts notamment la DC Jeanne Akoha et des blessés graves dont le mari de la défunte, Bienvenu Akoha. Une triste nouvelle qui plonge la maison du Ministre José Didier Tonato, dans une profonde tristesse.

Rastel DAN