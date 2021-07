Coopération au développement: La Chine remet officiellement au gouvernement le stade de l’amitié rénové

Le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou peut servir de nouveau les activités sportives. L’infrastructure mise en chantier depuis 2019 a été rénovée et sa réception s’est faite par les autorités béninoises, le jeudi 1er juillet 2021. Et ce sont les ministres des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, du cadre de vie et de l’urbanisation, José Tonato, et des Sports, Oswald Homeky, accompagnés de l’ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Peng Jingtao. En effet, construit sur financement de la Chine en 1982, l’ouvrage, principalement le terrain de football et des épreuves d’athlétisme, ne répondant plus les normes internationales, vient de subir une rénovation. Ceci, grâce au gouvernement du président Patrice talon qui, après une convention avec la Chine (signée en 2016) a souhaité rendre le joyau plus praticable. C’est à dire le rendre aux normes internationales exigées par les instances internationales de sports. C’est ainsi que lancés le vendredi 02 novembre 2018, les travaux, à savoir la réhabilitation les vestiaires des joueurs, les sièges des spectateurs dans les tribunes, la piste d’athlétisme, le gazon sur l’aire de jeu, l’amélioration technique et technologique, et autres sont arrivés à leur terme. Occasion pour l’entreprise chinoise ayant exécuté les travaux de livrer le chantier. Ce qui a été fait. Et lors de la cérémonie de réception, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci, a remercié l’Etat Chinois et sa bonne coopération qu’il entretient avec le Bénin. Il a confié que la remise dans un état moderne de cette infrastructure honore le pays. «C’est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons aujourd’hui dans ce stade», a déclaré le ministre Agbénonci qui a présidé la cérémonie de réception. Peng Jingtao a quant à lui informé « espérer que ce stade apportera de nouvelles chances aux écureuils pour les prochaines éditions vers les conquêtes de la CAN mais aussi pour les autres athlètes béninois dans les compétitions internationales». A souligner que reçu, ce stade va abriter la finale de la 18ème édition de la Coupe de la Confédération africaine de football qui aura lieu le 10 juillet prochain.

Anselme HOUENOUKPO