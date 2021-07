Coopération au développement: La Banque Mondiale, la Chine et le Japon déversent d’importants financements au Bénin

En vue d’aider le Bénin à assurer la vaccination de sa population contre la Covid-19, la Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 30 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA). Ce financement additionnel au Projet de Préparation et de Réponse à la Covid-19 permettra au Bénin d’assurer un accès gratuit et équitable aux vaccins contre la Covid-19 pour sa population et de mettre en place un système de santé adéquat pour la réussite de cette campagne nationale de vaccination. En effet, ce financement couvrira les coûts d’achat de 2 888 587 doses de vaccins, l’acquisition et la mise à niveau de la chaîne du froid, d’équipements et d’infrastructures et le renforcement de la prestation de services pour un déploiement efficace des vaccins sur l’étendue du territoire béninois. D’un coût global de 72 millions de dollars, cet appui a permis, entre autres, l’équipement de treize laboratoires pour l’analyse des tests de dépistage et autres analyses biologiques, la mise en place de plus de 80 centres de dépistage, la mise en place de trois centres de traitement y compris l’équipement du centre de traitement de l’ex-école de police, la construction et l’équipement de deux hôpitaux en matériaux préfabriqués à Abomey-Calavi et à Natitingou pour une capacité totale de 180 lits. Il a aussi favorisé l’acquisition de neuf ambulances médicalisées et de plus de 6 000 équipements de protection individuelle, la fourniture d’équipements, de matériels et de médicaments pour les urgences et secours médicaux avec 60 respirateurs et l’achat de cinq machines d’anesthésie universelle, des équipements et matériels pour la prise de température et plus de 1000 dispositifs de lavage de main. « Le Bénin a développé une impressionnante capacité de riposte contre la Covid-19 grâce aux investissements réalisés pour renforcer la capacité de tests et de traitement», a souligné le Responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin Atou Seck. A l’en croire, les efforts consentis ces derniers mois permettent de renforcer la résilience du pays face aux urgences de santé publique.

Le Japon accompagne la réintégration socioéconomique de près de 150.000 jeunes

L’Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, Tsugawa Takahisa, a procédé le 22 juin 2021 à la cérémonie de lancement officiel du projet «Renforcer les compétences de vie des jeunes et favoriser leur réinsertion socio-économique pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans l’Atacora». Un projet financé par le Japon à un coût total d’environ 475 millions de FCFA. Ladite cérémonie a été honorée par la présence de la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé Méwanou et Djanabou Mahondé, Représentante de l’UNICEF Bénin. Lors de la cérémonie, le premier citoyen japonais au Bénin a souligné que le Bénin est un pays de paix et de stabilité en Afrique. Cependant, la dégradation du contexte sécuritaire au Sahel, combinée avec l’expansion de l’extrémisme violent vers les pays côtiers et la porosité des frontières des pays de la sous-région, exposent le Bénin au risque de contagion par la radicalisation et l’extrémisme violent. A cet effet, le présent projet, financé par le Japon dans le cadre de son budget supplémentaire de l’année fiscale 2020 vise à prévenir l’extrémisme violent à travers la promotion des services sociaux de base au profit des jeunes vulnérables des communes de Natitingou, Tanguiéta et Matéri dans le département de l’Atacora. Il sera exécuté par l’UNICEF Bénin et permettra d’améliorer l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement à travers la construction d’infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans les écoles, la promotion de la culture de paix et l’intégration socioéconomique des jeunes. Les bénéficiaires qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple japonais pour avoir financé cet important projet qui est en phase avec le Programme d’Actions du Gouvernement du Bénin et qui permettra la réintégration socioéconomique de 139 679 jeunes. Ils ont également pris l’engagement d’une franche collaboration avec les responsables locaux et les centres de promotion sociale des localités concernées pour une bonne mise en œuvre dudit projet.

Une contribution de 5.600 tonnes de riz japonais pour le développement socio-économique du Bénin

L’Ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa a procédé le vendredi 25 juin 2021, à la remise au gouvernement béninois à travers la Ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman, de cinq mille six cents (5 600) tonnes de riz au peuple béninois, octroyés dans le cadre de l’Assistance Alimentaire de l’année fiscale 2019. Cet apport estimé à un coût global de trois cent cinquante millions de Yens japonais, équivalent à un milliard sept cent cinquante millions de francs CFA, vient non seulement contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire au Bénin mais aussi à l’exécution de plusieurs projets. Au cours de cette cérémonie, l’Ambassadeur Takahisa Tsugawa, a souligné que cette Assistance Alimentaire va permettre la réalisation de divers projets de développement socio-économique grâce aux fonds de contrepartie qui seront reconstitués. À cet effet, plusieurs réalisations ont été déjà faites au Bénin avec ces fonds. À titre illustratif, on peut citer par exemple le projet commune du Millénaire de Bonou, le projet de construction de salles de classes, de laboratoires, d’adductions d’eau villageoise et de forages pour l’approvisionnement en eau potable. À son tour, Shadiya Alimatou Assouman, Ministre de l’Industrie et du Commerce, a remercié, au nom du gouvernement du Bénin, le peuple japonais pour cette noble assistance qui contribuera à relever les défis de développement socio-économique du Bénin.

Rastel DAN et Edwige TOTIN