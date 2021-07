Démarrage des activités du Cifaf au titre de l’année 2021: Me Jacques Migan annonce des formations pour les avocats

L’ancien bâtonnier Jacques Migan

Interrogé à l’occasion des activités du Centre international pour la formation des avocats francophones (Cifaf), l’ancien Bâtonnier Jacques Migan, Directeur dudit centre a fait le bilan des travaux réalisés au cours de cette année et annoncé l’ouverture des nouvelles sessions de formation à Cotonou. Après la première session de formation continue 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso, la deuxième session se tient actuellement à Douala au Cameroun. Le Cifaf a développé une véritable expertise en matière de formation des avocats francophones à travers l’organisation de sessions initiales annuelles et de sessions de formation continue délocalisées en Afrique de l’Ouest. Selon les explications de Me Jacques Migan, cette délocalisation des travaux du Centre spécialisé dans la formation de la profession d’avocat vise à répondre aux attentes des participants en se rapprochant de leurs localités, afin de mieux s’adapter aux réalités de chaque pays. Sur le choix de la visioconférence comme mode d’organisation des sessions de formation depuis l’année dernière, le Directeur du Cifaf a évoqué les contraintes sanitaires liées à la Covid-19. « Vous savez, les sessions de formation continue sont celles qui mobilisent traditionnellement le plus grand nombre de participants et grâce à la possibilité de participation par visioconférence, le taux de participation des sessions du Cifaf a connu un net accroissement. Donc cette modalité n’est pas un mal en soi. Bien au contraire, il faut résolument en tirer les conclusions pour la suite », a-t-il justifié. Pour la présente session de formation à Douala dénommée « Promotion Charles Paty-Tchakouté », le Cifaf a programmé les différents modules en fonction des besoins exprimés par le Barreau du Cameroun et aussi en fonction des exigences dictées par l’actualité de la pratique professionnelle de l’avocat. C’est ainsi qu’en symbiose avec le Barreau du Cameroun, le Conseil pédagogique du Cifaf a retenu des modules sur la déontologie : « le conflit d’intérêts dans l’exercice individuel et dans les cabinets groupés », « le contentieux de la saisie immobilière » en ce qui concerne le droit processuel, de même que sur les contrats d’affaires notamment la phase de préparation, les techniques de rédaction, la résolution de leur contentieux. La problématique de l’Etat civil sera également abordée après un panorama sur l’Etat civil. Aussi sera-t-il question du contentieux des actes de l’Etat civil et le contentieux des acteurs de l’Etat civil. L’ancien Bâtonnier a aussi fait savoir que les participants ont rendu un hommage à Charles Paty-Tchakouté, regretté bâtonnier du Barreau du Cameroun pour son action au service du droit et de la justice dans son pays, le Cameroun et dans toute l’Afrique. Après Douala, il y aura la session de Cotonou qui en revanche ne se déroulera pas de la même manière. « Elle sera en présentiel comme en visioconférence avec la participation de tous les avocats des barreaux francophones d’Afrique, les uns présents à Cotonou, les autres dans leurs pays respectifs grâce à l’application zoom. Aussi, la durée de la formation sera un peu raccourcie. Des thématiques intéressantes y seront développées », a fait remarquer Me Jacques Migan. Il a pour finir invité les avocats de l’espace francophone à saisir l’opportunité desdites formations organisées gratuitement par le Cifaf.