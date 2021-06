Interpellations dans une affaire de Trafic de drogue: Le DG Sonimex emprisonné, le commissaire de l’OCERTID sanctionné

Le Président directeur général de Sonimex n’est plus désormais libre de ses mouvements. Cité dans une affaire de trafic de drogue, Séraphin Yèto en garde à vue depuis quelques jours, a été interpellé et présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) le vendredi 25 juin dernier. Il a été placé en détention dans la soirée de ce même vendredi dans une prison de la place à l’issue de l’audience. Selon l’information rapportée par Frissons radio, l’intéressé est poursuivi pour trafic de drogue et corruption et ne serait pas la seule personne citée dans cette affaire. 8 autres personnes ont été aussi placées en détention préventive pour la même affaire par le procureur spécial de la Criet. Dans ce dossier, le premier responsable de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid), le commissaire Constant Badélé est également en arrêt de rigueur depuis le vendredi 25 juin 2021.

Christian Tchanou