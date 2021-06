Le Maire Simon Dina sur la gestion de la ville de Pobè: «Nous avons opté pour une gestion axée sur la participation citoyenne»

Le maire de la commune de Pobè, Simon Adébayo Dina

Installé à la tête de la commune de Pobè il y a un peu plus d’un an, le Maire Simon Adébayo Dina a déjà engagé cette localité sur la voie du développement à travers diverses actions. Reçu le dimanche 20 juin 2021 dans la rubrique « Sous l’arbre à palabres » de L’Evénement Précis, il a fait savoir qu’il a placé son mandat sous le signe d’une gestion axée sur la participation citoyenne. Dès son installation le 9 juin 2020, la toute première réforme qu’il a engagée est la lutte contre la lenteur administrative au niveau de tous les services de la mairie. Pendant un an de gestion, le conseil communal de Pobè a tenu régulièrement ses sessions ordinaires et ses séances de reddition de comptes. Il a aussi procédé à la création de deux nouvelles commissions permanentes à savoir la commission chargée des questions agricoles et celle en charge de l’eau, de l’énergie et de l’assainissement. Quant aux conseils d’arrondissements et de villages, ils sont aussi régulièrement organisés et tous les rapports d’activités du maire sont votés à l’unanimité. Sur le plan éducatif, le Maire Simon Dina a indiqué que le conseil communal a procédé, entre autres, à la répartition des mobiliers dans les écoles maternelles et primaires de la commune, au lancement des travaux de construction des infrastructures scolaires dans 13 arrondissements, l’octroi de 275 matelas et des groupes électrogènes aux centres de santé, la rénovation du monument aux morts, ainsi que l’institution d’une journée de salubrité pour rendre la comme propre. Dans le secteur des infrastructures, plusieurs pistes rurales ont été tracées et des voies ont été ouvertes, notamment une grande voie qui traverse plusieurs arrondissements de cette commune. Et pour arriver à ce stade, le Maire de Pobè, Simon Dina a confié qu’il a mis un point d’honneur sur la mobilisation des ressources propres à la commune. A l’entendre, son prochain défi est d’en mobiliser davantage afin de permettre à Pobè de passer du statut de commune ordinaire de type 2 à celui de commune ordinaire de type 1. La commune a également bénéficié de plusieurs réalisations du Programme d’actions du Gouvernement. Le Maire a cité entre autres, la construction de la route Pobè-Adja Ouèrè-Ouinhi, le stade omnisports moderne, le programme des cantines scolaires, la centrale solaire, la construction en cours de la route Porto-Novo-Akpro Missrété-Pobè-Obolè, et bien d’autres réalisations. A ces dernières s’ajoute la désignation de Pobè comme chef-lieu du département du Plateau et son inscription sur la liste des communes bénéficiaires de la phase 2 du projet asphaltage.

Laurent D. Kossouho