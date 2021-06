Forces Armées Béninoises: Les États-Unis renforcent la garnison de Cana en infrastructures

L’Ambassadrice des États-Unis près le Bénin Patricia Mahoney

La caserne de Cana, centre de formation des opérations de maintien de la paix installée dans la commune de Zogbodomey, dans le département du Zou, vient d’être dotée en infrastructures modernes par le gouvernement américain à travers sa représentation diplomatique au Bénin. Il s’agit entre autres, de la réalisation de forage équipé de pompe hybride, de la construction de centre médical, de magasins d’armes, de grandes salles d’instructions. Ces infrastructures visent à fournir plus d’espace de travail à différentes sections de l’armée béninoise. Elles permettront également de rendre les activités des bénéficiaires plus efficaces et rapides. Ce partenariat entre l’État américain et les forces armées béninoises permet le renforcement et l’amélioration des conditions de formation et de recyclage des contingents béninois qui prennent activement part au maintien de la paix à travers le monde. Selon l’Ambassadrice Patricia Mahoney, la continuité de cet appui résulte de la compétence avérée reconnue aux contingents béninois sur les théâtres d’opération extérieurs. Les États-Unis d’Amérique trouvent là, une stratégie d’encouragement. « Ceci est la réponse à un cri de cœur qui vient ainsi changer le paysage de la caserne de Cana », a laissé entendre le Colonel Jocelyn Koukoui, Commandant du Centre de formation des opérations de maintien de la paix (CFOMP-C). A l’en croire, ce n’est pas la première fois que les partenaires américains volent au secours des Forces Armées Béninoises dans l’entrainement et l’équipement des personnels lors des déploiements sur les terrains des opérations. Car, le centre de formation militaire de Bembèrèkè a déjà bénéficié d’importants accompagnements techniques. Ceci s’est poursuivi par la création du Centre de formation des opérations de maintien de la paix de Cana et a permis aux soldats de réussir leurs prestations au Congo, Tchad, Sud Soudan, au Mali. Au nom du Ministre de la Défense nationale, Alain Fortunet Nouatin, le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, Chef d’État-Major Général de l’armée béninoise a salué cet ambitieux programme de l’État américain aux côtés des Forces Armées Béninoises.

Edwige Totin