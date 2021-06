Montée des eaux dans le Mono: Le gouvernement soulage les peines des populations

A l’origine de l’inondation qui sévissait dans des localités comme, Grand-Popo, Comé et Ouidah, l’embouchure de la « Bouche du Roy » fermée en février dernier à Grand-Popo a été rouverte au grand soulagement des populations. Cette démarche fait suite à la décision du gouvernement Talon qui, à travers le ministère du Cadre de Vie, a ordonné l’ouverture de cette embouchure désormais apte à évacuer dans l’océan Atlantique les eaux sources d’inondation dans plusieurs localités du département du Mono. Le nouveau Préfet du Mono, Bienvenu Dêdêgnon Milohin a ainsi choisi la journée du vendredi 18 juin 2021, pour constater l’effectivité de l’ouverture de l’embouchure. Une bonne nouvelle pour les populations de ces localités qui, depuis plusieurs semaines, sont envahies par les eaux. Suite à cette tragédie, le gouvernement à travers le ministère de l’intérieur et celui des affaires sociales, avec à sa tête, Véronique Tognifodé Méwanou, était allé, en signe de compassion, soutenir le jeudi 17 juin 2021 les personnes touchées dans les différentes localités, avec de kits humanitaires, émondés d’aliments, de nattes, de moustiquaires et bien d’autres importants produits, et d’une enveloppe financière. L‘ouverture de l’embouchure s’annonce ainsi comme une solution évidente aux problèmes d’inondation rencontrées par ces populations.

Rastel DAN