Après les incidents malheureux aux dernières élections: Tchaourou engage la réconciliation de tous fils

Un forum sur la réconciliation et la cohésion sociale dans la commune de Tchaourou a été organisé le samedi 19 juin 2021 à la maison des jeunes de ladite commune. Une initiative qui vise à ramener de façon définitive la paix et la cohésion sociale entre toutes les filles et tous les fils de Tchaourou d’une part, et de créer un climat de quiétude et de vie paisible pour tous ceux qui y vivent, travaillent et entreprennent d’autre part.

Toutes les couches sociales de la société réunies autour de cette initiative, se disent décidées à taire les divergences politiques pour un retour à la paix. Il s’agit des cadres de la commune de Tchaourou, les représentants des partis politiques, des organisations socio-professionnels, les têtes couronnées, sages et notables, dignitaires religieux, membres de la fédération des associations de développement de Tchaourou, jeunes et femmes. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de ce forum. Entre autres, « Tchaourou : Évolution socioéconomique et administrative de la période coloniale, et de 1969 à ce jour », « Démocratie-Violences électorales » et « Réconciliation et développement socioéconomique ». Les participants ont ensemble tenu à restaurer l’image de paix, de tolérance et d’hospitalité légendaire de cette commune suite aux évènements enregistrés lors des dernières présidentielles. «Que faire pour que Tchaourou ne continue pas à s’isoler davantage, puis à l’occasion des élections, à exposer nos braves chasseurs à des situations conflictuelles et suicidaires?», a insisté le président du présidium, le ministre Karim Dramane appelant les uns et les autres à la retenue. À sa suite, le député Adam Bagoudou a rappelé l’objectif de ces assises avant d’entretenir l’assistance sur leur esprit d’ouverture en vue d’un vivre ensemble dans la paix et la tolérance à Tchaourou. Selon lui, toutes les forces vives de la commune ont décidé de se regarder en face, de se dire la vérité afin de changer de cap. « Cette rencontre est une opportunité donnée aux filles et fils de Tchaourou pour se regarder dans le miroir, réfléchir sur les nombreuses questions et commencer à voir les travers qu’ils doivent éviter dorénavant », a-t-il souligné. Pour illustrer le bien-fondé de la séance, le président de la Fédération des associations de développement de Tchaourou, Soumanou Chabi Gado, a cité l’exemple de feus présidents de la République, le Général Mathieu Kérékou et Emile Derlin Zinsou, qui l’ont toujours séduit. «On les a vus se combattre. Mais le miracle s’est produit. Mathieu Kérékou a nommé Emile Derlin Zinsou comme son conseiller spécial. Et aux gens de crier, mais comment ça ? Ils se combattaient. Mais à Mathieu Kérékou de leur répondre avec humour, quand on se battait, vous n’avez rien dit non ? Maintenant que nous nous sommes réconciliés, où est votre problème ? » a-t-il rappelé. Ce qui fait grandir souligne-t-il, c’est de reculer pour sauvegarder l’essentiel. Pour sa part, le préfet Djibril Mama Cissé confiant qu’une nouvelle ère s’ouvre sur Tchaourou à travers ce forum, a invité à un changement de comportement. « En ce moment de changement de paradigmes qui annonce de belles perspectives pour les Béninoises et les Béninois, il y a nécessité que Tchaourou s’arrime au train du développement de notre pays, au risque d’être absente au rendez-vous de l’histoire ». L’ambassadeur Taïrou Kabassi, le maire de la commune, Jonathan Awo et bien d’autres personnalités étaient aux côtés des initiateurs pour un aboutissement heureux des recommandations de ce forum. Tchaourou, et plusieurs autres communes du Bénin, ont connu aux dernières élections, surtout celles présidentielles, des violences électorales, ayant occasionné des blessés graves et des dégâts matériels importants.

Alban TCHALLA (stag)