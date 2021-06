Reconnaissance de mérite: Le Réseau Bénin espoir Ong distingue les Professeurs Placide Clédjo et Faustin Aïssi

Les Professeurs Placide Clédjo et Faustin Aïssi

Le Réseau Bénin espoir Ong qui honore chaque année les acteurs de la bonne gouvernance a porté son choix sur deux universitaires majeurs cette année. Il s’agit des Professeurs Placide Clédjo et Faustin Aïssi qui ont reçu, ce mercredi 16 juin, le trophée des meilleurs universitaires de la bonne gouvernance. Professeur titulaire au département de géographie de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac), Placide Clédjo est admis, en décembre 2020, dans l’Ordre international des palmes académiques (Oip) du Cames au grade de chevalier pour ses initiatives en faveur de la promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est aussi l’actuel Directeur de l’Ecole doctorale pluridisciplinaire « Espaces, cultures et développement » de l’Uac, et président du Conseil d’administration de l’Agence béninoise de valorisation des résultats des recherches et d’innovations technologiques. Il intervient dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la transformation des déchets de diverses natures, entre autres. Quant au Professeur Faustin Aïssi, il est enseignant émérite à l’Université de Lille en France et fut premier vice-président de cette université. Ces deux universitaires ont été distingués pour leur grande rigueur dans la gestion du personnel et des recherches scientifiques.

Laurent D. Kossouho