Organisation de l’examen du Baccalauréat 2021: Toutes les cantines déjà déployées

Après les examens du CEP et du BEPC session de juin 2021, place sera faite dès le lundi 21 juin 2021, à la composition de la phase écrite de l’examen du Baccalauréat. Cette année, 82.938 candidats dont 31.913 filles répartis dans 132 centres de composition, sont appelés à plancher pour la phase écrite de ce premier diplôme universitaire. A quelques jours du démarrage effectif de cette première phase, les Ministres Kouaro Yves Chabi des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle et Éléonore Yayi Ladékan de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ont effectué une visite ce jeudi 17 juin à la Direction de l’Office du Baccalauréat pour s’enquérir du niveau d’évolution des travaux préparatifs de cet examen. Après plusieurs entretiens avec la première autorité de l’Office du Baccalauréat, Alphonse da-Silva, le duo ministériel coorganisateur a témoigné son satisfecit du niveau des préparatifs très rassurant pour un bon déroulement du baccalauréat session de juin 2021. Le Ministre Yves Kouaro Chabi a saisi cette occasion pour rassurer les parents d’élèves que toutes les dispositions ont été prises durant cette année pour la bonne exécution des programmes d’études au niveau des écoles, collèges et lycées. « Tous les programmes ont été achevés, les remédiations pédagogiques ont été menées avec tout le professionnalisme requis par les structures techniques appropriées », a-t-il mentionné. Abondant dans le même sens, la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Éléonore Yayi Ladékan, a aussi exprimé sa satisfaction du travail qui a été fait par le DOB pour que « l’édition 2021 du baccalauréat se déroule dans la sérénité ». Ainsi, elle a félicité tous les acteurs impliqués pour le savoir-faire qui les caractérise et qui fait du Bac béninois un label dans la région. Il faut mentionner qu’on note cette année une augmentation du nombre de filles et une baisse de 12.475 candidats à l’examen du Baccalauréat session de juin 2021. Une régression qualifiée de « positive » par le Directeur de l’Office du Baccalauréat et qui se justifie selon ses explications, par le filtrage des candidats avec le système de Educ Master qui a permis de détecter les candidats opportunistes.

Rastel DAN