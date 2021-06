Flambée des prix des produits de grande consommation: Le bâtonnier Jacques Migan explique et justifie

Jacques Migan

Dans un entretien accordé à votre journal, l’ancien bâtonnier Jacques Migan est venu à la rescousse du gouvernement en apportant des clarifications sur la hausse des prix des produits de consommation sur le marché béninois. Il a estimé que cette situation n’est pas propre au Bénin mais plutôt au monde entier et surtout due à la situation de la Covid 19 et également à la hausse des prix du transport maritime. Il a dans cet entretien rassuré les populations du fait que le gouvernement a trouvé des solutions provisoires et travaille à ce que les choses rentrent dans la normale.

Journaliste : Monsieur Jacques MIGAN, Vous avez sans doute entendu parler de la flambée des prix des produits de première nécessité qui limite le contenu du panier de la ménagère ainsi que les mesures du Gouvernement pour pallier cette difficulté. Qu’en pensez-vous ?

Jacques MIGAN : Merci M. le journaliste. Effectivement cette actualité n’a pas échappé à beaucoup de béninois puisqu’elle les concerne dans leur vie quotidienne. Ici et ailleurs, la hausse des prix rend difficile la satisfaction du minimum quotidien et complique la vie des populations déjà confrontés aux affres du coronavirus. Plusieurs raisons peuvent justifier cet état de choses. On sait que l’irrégularité de la pluviométrie due au changement climatique a entamé le rendement des cultures. A cela s’ajoute, la recherche de profit des agriculteurs qui préfèrent exporter leurs productions agricoles vers les pays voisins bravant ainsi l’interdiction d’exportation en vigueur.

Alors, le bien-être social étant la priorité de notre Gouvernement, c’est à raison qu’il se préoccupe de trouver des solutions idoines pour pallier durablement cette situation. C’est ainsi que les ministres concernés (agriculture, commerce et industrie) ont été instruits à l’effet de prendre toutes les dispositions pour éviter les sorties incontrôlées de produits agricoles et ceci en attendant la prise de mesures spécifiques issues éventuellement des recommandations des comités adh’oc mis en place.

Monsieur Jacques MIGAN, le diagnostic établi et les solutions envisagées vous semblent-ils adaptés à la situation.

Evidemment que c’est adapté. Sans doute que les solutions mises en place sont provisoires en attendant d’en connaître davantage les causes. Et si je m’en tiens aux informations disponibles sur l’évolution du taux de fret dans la sous-région ouest africaine, je pus me permettre de dire que la hausse vertigineuse des prix de certaines denrées alimentaires importées trouve son origine sur la dynamique conjoncturelle en cours dans l’industrie maritime. Cette dynamique se traduit par une indisponibilité des navires handy (ce sont des navires de grande capacité pouvant transporter jusqu’à 40 mille tonnes de fret et qui sont généralement utilisés pour le transport des produits tels que l’huile végétale dont le prix à la consommation a doublé sur nos marchés). De moins en moins de navires handy sont donc disponibles pour desservir les lignes maritimes ouest africaines et cette situation a entrainé une augmentation exponentielle des frais de location desdits navires, un quadruplement du tarif habituel. Une hausse du prix de transport de la tonne a été aussi signalée pour les navires qui partent des ports situés dans les zones de production desdites denrées alimentaires vers les ports ouest africains. Beaucoup de spécialistes estiment que c’est le résultat des pratiques spéculatives qui ont cours dans le transport maritime mais d’autres pensent que ce sont les manifestations des effets en retard de la pandémie de la COVID 19 qui secoue le monde entier depuis décembre 2019.

Avec tous ces éléments que je viens de vous exposer, on peut bien réaliser que les prix de transport maritime qui sont en hausse expliquent assez largement aussi, l’augmentation des prix des denrées de première nécessité qui viennent d’ailleurs

Entretien réalisé par la Rédaction