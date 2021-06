Construction de 176 salles de classe équipées dans l’Atlantique: Le Japon renforce les conditions d’enseignement dans 33 écoles

Coupure de ruban, symbole de l’inauguration des joyaux par le Ministre Salimane Karimou et l’Ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa

176 salles de classe équipées avec 4.400 tables-bancs, 28 bureaux et magasins, 146 latrines, 176 bureaux pour maîtres, 260 chaises. C’est la consistance des infrastructures scolaires réalisées grâce au projet de construction des salles de classe dans les écoles primaires Japon phase VI au profit de 33 écoles du département de l’Atlantique. Pour un coût global de 7.285.000.000 FCFA, ces joyaux viennent contribuer au renforcement des conditions d’enseignement dans ces écoles. Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Salimane Karimou a officiellement reçu des mains de l’Ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa, les clés de ces infrastructures flambants neuves, au cours d’une cérémonie tenue le mardi 15 juin 2021 au complexe scolaire Fonsarame dans la commune de Ouidah. C’était en présence des autorités préfectorales, communales, des têtes couronnées, parents d’élèves, apprenants et des populations. Après les mots de reconnaissance de l’édile de Ouidah, Christian Houétchénou, le Préfet Jean-Claude Codjia a trouvé que grâce à la réalisation de ces infrastructures, c’est l’environnement de l’enseignement apprentissage dans les 33 écoles cibles du projet qui s’en trouve considérablement amélioré couronnant ainsi l’effort de la conjugaison de l’utile et de l’agréable avec méthode et rigueur à tous les niveaux sur fond de respect strict du chronogramme de déroulement des activités. « C’est l’art de fabrique du Gouvernement de la rupture et du nouveau départ sous l’ingénieux et résolu leadership du Président de la République », a-t-il martelé. Pour sa part, l’Ambassadeur du Japon près le Bénin Takahisa Tsugawa a témoigné de la fierté du Japon d’avoir assuré le financement pour la réalisation de ces joyaux qui permettront l’amélioration des conditions de travail des enfants et des enseignants dans le département de l’Atlantique. Ce qui s’inscrit d’ailleurs dans l’engagement du Japon à soutenir le développement des ressources humaines en Afrique. Un appui salué par le gouvernement du Chef de l’État, Patrice Talon, représenté à cette cérémonie par le Ministre Salimane Karimou. Il s’est réjoui de la bonne santé de la coopération entre le Bénin et le Japon depuis 1997 à travers la JICA, ce qui permet de répondre aux multiples sollicitations dans le sous-secteur de l’éducation notamment la construction et l’équipement des salles de classe dans les écoles primaires et maternelles. Salimane Karimou a rappelé que les différents financements du Japon ont fait l’objet de six différentes phases d’exécution. Les cinq premières ont permis la réalisation de 1.234 salles de classe équipées avec 30.825 tables-bancs, 1.234 bureaux maîtres, 410 bureaux directeurs, 2.464 chaises, 2.468 tableaux et 336 latrines. À l’endroit des élèves, des enseignants et des populations, le Ministre les a invités à faire un bon usage des nouvelles infrastructures afin que ces dernières puissent contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail pour combler réellement l’attente du Gouvernement.

Rastel DAN