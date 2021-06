Programmes ABE Initiative et AGRINET: Mikhael-Christ Dossou Yovo et Germain Hounkponou s’envolent pour des études supérieures au Japon

L’Ambassadeur du Japon au Bénin entouré des boursiers

La formation des jeunes béninois dans les prestigieuses universités japonaises se poursuit grâce à la fructueuse coopération entre le Bénin et le pays du soleil levant. Cette année, c’est Mikhael-Christ Dossou Yovo et Germain Hounkponou qui ont bénéficié d’une bourse de formation de deux ans au Japon dans le cadre des Programmes ABE Initiative et Agriculture Studies Networks for Food Security (AGRINET). Ils ont saisi l’occasion d’une cérémonie tenue le vendredi 11 juin 2021 à la résidence de l’Ambassadeur du Japon au Bénin pour exprimer leur gratitude au peuple nippon.

Grande est la joie de ces deux boursiers de bénéficier par le biais des Programmes ABE Initiative et AGRINET, de deux ans de formation en master pour renforcer leurs compétences dans leur domaine de formation au Japon. Le premier Mikhael-Christ Dossou Yovo, est le 9e boursier du Programme ABE Initiative au Bénin. Il bénéficie d’une bourse d’études à l’université de Yamagata au Japon pour étudier les sciences de bioproduction notamment l’utilisation des biomasses. Le second boursier est Germain Hounkponou, assistant de recherches à l’Institut national des recherches agricoles du Bénin (INRAB), admis à faire un master en sciences de la vie marine à l’université des sciences marines de Tokyo. En présence du représentant résident de la JICA au Bénin Aoki Toshimichi et de l’Ambassadeur du Japon près le Bénin, Tsugawa Takahisa, les deux boursiers ont tenu à exprimer leur gratitude au Japon pour cette occasion unique. Mikhael-Christ Dossou Yovo se réjouit de cette opportunité qui lui permettra d’acquérir les connaissances dans les universités japonaises, mais aussi apprendre du milieu professionnel à travers des stages dans des entreprises nippones. « Nous allons pour renforcer nos connaissances, revenir pour participer au développement de notre pays et être une ressource humaine de qualité pour notre pays. Il s’agit aussi d’être des acteurs de la coopération entre le Japon et le Bénin », a-t-il souligné. Germain Hounkponou qui se dit très heureux d’être le tout premier participant de la bourse du Programme AGRINET pour le 2e Batch, espère devenir un acteur clé dans la bonne gestion des ressources marines au Bénin. « Au Bénin, nous avons la mer mais nous ne disposons pas de tous les moyens pour exploiter à bien cette ressource. C’est donc une opportunité pour moi de travailler dans ce domaine qui permet de combler un vide, de disposer de ressources nécessaires en matière de connaissances pour pouvoir appuyer les ressources humaines, de faire les recherches dans ce domaine et participer à la mise en place de politiques et stratégies pour une bonne gestion des ressources marines », a-t-il promis.

Les boursiers invités à une ouverture d’esprit

Au terme de l’intervention des deux boursiers parsemée de mots de reconnaissances au peuple nippon, le représentant résident de la JICA au Bénin, Aoki Toshimichi, compte sur leur intégration pour atteindre leurs objectifs. « J’espère vivement qu’à votre retour, vous pourriez mettre au service du Bénin les compétences acquises au Japon et jouer ainsi un rôle important dans les relations entre nos deux pays. Je vous souhaite un excellent voyage et un très bon séjour au Japon », a-t-il souhaité. L’Ambassadeur du Japon au Bénin Tsugawa Takahisa a quant à lui, exhorté les boursiers à une ouverture d’esprit à la vie au Japon. Il espère au terme de leur séjour, les voir mettre les expériences acquises au service du développement du Bénin. « J’espère que vous allez vous adapter rapidement à la vie au Japon et soyez ouvert d’esprit. Je suis persuadé que vous allez trouver, parmi nos différences dans tous les aspects de la vie, le sens et la valeur que les deux peuples partagent. Je souhaite vivement que vous reveniez ici au Bénin pour contribuer davantage au développement de votre pays », a-t-il dit. Il faut mentionner que le programme ABE Initiative ou de l’initiative de l’éducation dans le secteur des affaires en faveur des jeunes africains, a été lancé en 2013 par l’ancien Premier Ministre Shinzo Abe. Il offre la possibilité aux jeunes africains d’étudier dans les universités japonaises et d’effectuer ensuite un stage dans une entreprise nippone dans le but de permettre à cette jeunesse de contribuer efficacement au développement des industries africaines et de promouvoir les relations économiques entre l’Afrique et le Japon. Le second programme AGRINET est une initiative du Japon pour accompagner la mise en œuvre des ODD. Il vise à renforcer les capacités des jeunes cadres africains pouvant valablement contribuer à l’atteinte des ODD 2 : Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable.

Rastel DAN