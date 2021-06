Éliminatoires /Cameroun 2021: La Sierra Leone ferme la porte de la CAN au Bénin

Soukou bien surveillé par un adversaire

Le dernier détenteur du ticket d’accès au pays de Samuel Eto’o s’appelle Sierra Léone. L’équipe a composté son billet après un succès 1-0 face au Bénin lors du dernier match du groupe L. Ceci à l’issue du match de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2021 reporté et joué le mardi 15 juin 2021 en Guinée Conakry. Un match qui n’a pas souris à Michel Dussuyer et ses joueurs.

Après une entame timide du match, ils se sont compliqué la tâche en concédant l’ouverture du score sur un penalty provoqué par Khaled Adénon et transformé par Kei Kamara à la 20e minute du jeu. Un but qu’ils n’ont pas pu remonter durant le restant de la partie. Ainsi, les Ecureuils du Bénin comme en 2016 échouent à la porte de la qualification et ne pourront pas enchaîner une deuxième qualification d’affiler. Car, avec cette 3e défaite en 6 matchs, de ces éliminatoires (seulement 2 victoires et une défaite à domicile, 1 nul et 2 défaites en déplacement) les Ecureuils totalisent 8 points -1. Une performance qui les place à la 3e position derrière le Nigéria (1er) et la Sierra Leone (2e). Le Lesotho déjà éliminé est 4e.

Anselme HOUENOUKPO