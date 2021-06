21e session des négociations intergouvernementales: Le Bénin et l’Allemagne s’accordent pour un partenariat plus ambitieux

Le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané lors des assises

Réunis ce mardi 15 juin 2021 à Novotel à Cotonou, une délégation du gouvernement béninois conduite par le ministre d’Etat chargé du développement et de l’action gouvernementale et une délégation allemande conduite par le Directeur Afrique au Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement ont tenu la 21ème session des négociations intergouvernementales. Une session qui a pour objectif de convenir ensemble de l’enveloppe financière à consacrer aux projets et programmes de développement dans les domaines qu’intervient le gouvernement allemand au Bénin.

Définir une feuille de route des actions à entreprendre aux fins de garantir une exécution optimale des engagements pris et convenir de l’enveloppe financière à consacrer aux projets et programmes de développement dans les domaines de la bonne gouvernance ; de l’Eau et de l’Assainissement ; de la Formation technique et professionnelle ; de la Biodiversité et des Energies renouvelables. Tel est le but visé par cette 21ème session intergouvernementale entre le Bénin et le royaume fédéral d’Allemagne. Dans son mot introductif, le Directeur Afrique au Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement Christoph Rauh a dans un premier temps réitéré ses félicitation au président Patrice Talon pour sa réélection et aux ministres qui ont été confirmé à leurs poste dans le gouvernement. Espérant des échanges fructueux malgré la pandémie du Covid19, il a salué « le fait que le Gouvernement béninois entende se focaliser davantage sur les questions sociales au cours des cinq années à venir ». Raison de plus pour l’Allemagne, précise-t-il, de « contribuer à ce que le Bénin grandisse par ses propres forces, tout en améliorant son attractivité pour l’entrepreneuriat privé et les investissements.

C’est pourquoi nous soutenons le Gouvernement béninois par des mesures visant l’amélioration des conditions de vie de la population et la bonne gouvernance », a ajouté Christoph Rauh qui a également mis l’accent sur le maintien et la promotion de la cohésion sociétale qui constituent un fondement indispensable du développement démocratique et économique du pays.

Après avoir souhaité le bienvenu à la délégation allemande, le ministre d’Etat Abdoulaye Bui Tchané chef de la délégation béninoise a réitéré, au nom du Président de la République, Monsieur Patrice TALON, et de son Gouvernement, la satisfaction du Bénin pour le respect de l’engagement pris par les deux Parties, « et dont la matérialisation permet une fois encore de démontrer l’excellente qualité des relations d’amitié et de coopération qui lient nos deux pays ». Il a rappelé que les engagements pris par le président Patrice Talon le 23 mai dernier lors de son investiture cadrent parfaitement avec les fondements de la coopération entre le Bénin et l’Allemagne. Raison de plus pour lui de réitérer la gratitude du Bénin de pouvoir continuer par bénéficier de l’appui et du soutien de l’Allemagne dans chacun de des domaines précités.

« Je reste en effet convaincu que les nouveaux engagements que nos deux Parties acteront à la faveur de cette assise, nous permettront de donner un nouvel élan plus ambitieux à notre partenariat, plus particulièrement dans le secteur de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, retenu comme un levier déterminant de notre marche vers le développement et le progrès », a précisé le ministre d’Etat.

Yannick SOMALON