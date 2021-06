Redynamisation de la boxe au Bénin: Un séminaire de réflexion sur la question en vue

Le présidium lors de la conférence de presse

La boxe béninoise veut changer de visage. Elle veut rentrer dans une autre sphère. Celle d’une discipline développée et bien dynamique. C’est ce qu’envisage l’actuel Comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe (Fbb) qui a initié l’élaboration du plan de développement de la discipline sur les cinq prochaines années. Après les travaux de base du Comité ad’hoc présidé par le secrétaire général de la Fbb, Armand Tossa, des acteurs de la discipline seront réunis pour partager leurs réflexions. Ceci se tiendra les 17 et 18 juillet 2021 prochains, à l’hôtel Sossa, à Cotonou. Dénommée Séminaire atelier du plan quinquennat de la boxe, cette séance de 2 jours va servir à recenser les différents problèmes auxquels il faut trouver de solutions pour que la discipline puisse prendre véritablement son envol tel que le souhaitent les responsables du Comité exécutif actuel. Et pour annoncer l’évènement, le comité préparatoire a organisé une conférence de presse à l’Hotel Sossa. Au cours de ce rendez-vous, Pierre Hinvi, vice-président du Comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe, a informé que «cette initiative envisage la professionnalisation de la boxe surtout la mise en place de la Ligue professionnelle de la boxe. Elle va permettre de prendre l’avis des pratiquants afin d’élaborer notre agenda pour les années à venir, en ce qui concerne le développement de la discipline».

Parlant du déroulement de ce séminaire-atelier, le consultant Sosthène Seflimi a souligné qu’il s’agira d’un travail purement technique, précis et concis. «C’est pourquoi, ne seront présentes que des personnes ciblées mais qui sont représentatives du milieu de la boxe», a-t-il annoncé avant de décliner le calendrier des deux jours. «Le premier jour, il y aura une communication qui va aborder les réformes initiées par le gouvernement et son Chef. Il va permettre de renseigner les participants et autres sur ce qui change et ce qui doit changer», a-t-il ajouté avant de souligner qu’«ensuite, il y aura l’état des lieux puis l’explication du canevas à suivre pour le travail». «Les gens doivent savoir d’où nous venons. L’état des lieux doit révéler les problèmes majeurs de la boxe au Bénin. Les acquis, les défauts afin de nous permettre de projeter l’avenir», vont insister le secrétaire général de la Fédération Armand Tossa et René Bewa, tous présents lors de la sortie médiatique du Comité exécutif de la Fbb, hier mardi 15 juin 2021 à Cotonou.

Anselme HOUENOUKPO