Tension politique au Bénin: Azatassou conseille à Boni Yayi de ne pas rentrer tout de suite

L’émission Grand angle de Crystal news a reçu, ce dimanche 13 juin, l’un des vice-présidents du parti Les Démocrates en la personne d’Eugène Azatassou. A cette tribune, il s’est prononcé sur le silence dans lequel les membres de ce parti de l’Opposition se sont mués depuis quelques temps. De ses explications, il ressort que le pays a traversé une grave crise politique et les Démocrates ont payé un lourd tribut. Il a cité entre autres, des arrestations, des cas de contrainte à l’exil, des poursuites dans le rang des militants du parti. Mais il soutient que malgré cet état de choses, il est nécessaire de se réorganiser et de réanimer cette formation politique pour ne pas prêter franc au pouvoir dont l’objectif est de « détruire le parti Les Démocrates ». Ainsi, différentes tâches sont assignées à chaque responsable du parti qui travaille et rend compte à la coordination nationale. Eugène Azatassou a saisi l’occasion pour rassurer que les Démocrates continuent « le combat sous des formes adaptées à la situation ».

« Boni Yayi n’a pas déclaré qu’il est en exil »

A propos du président d’honneur du parti Les Démocrates, Boni Yayi, le vice-président Eugène Azatassou a confirmé qu’il est hors du territoire national depuis quelques temps, mais n’a pas changé de position vis-à-vis du régime du Président Patrice Talon. Certes, Boni Yayi est absent du territoire national, mais il ne serait pas en exil selon les appréhensions de son compagnon politique Eugène Azatassou « Boni Yayi n’est pas au Bénin. Je ne peux pas dire exactement où il se trouve. Mais il n’a pas changé sa position par rapport à la nature du pouvoir en place. Je ne sais pas s’il est en exil. Mais je ne crois pas qu’il ait été en exil. Il n’a pas déclaré qu’il était en exil », a laissé entendre Eugène Azatassou. Toutefois, il conseille à l’ancien président de la République de ne pas revenir au pays sitôt. Et pour cause, le vice-président du parti Les Démocrates pointe du doigt la tension qui prévaut dans le pays. « Si on sait la nature du pouvoir qui est là, je ne suis pas sûr qu’il soit indiqué pour lui de se présenter au Bénin dans les circonstances actuelles. Compte tenu de la tension qui prévaut maintenant et compte tenu de l’attitude du pouvoir en face qui ne se connait aucune faute dans ce qui s’est passé, c’est préférable à mon avis si je devrais donner un conseil à Boni Yayi qu’il ne se présente pas au Bénin tout de suite », a insisté Eugène Azatassou au micro de Crystal news. Quant au président Talon qui, lors d’un entretien, a déclaré que si Boni Yayi a des choses à se reprocher il doit se justifier devant la justice, Eugène Azatassou soutient que la justice béninoise n’est pas libre. Il a par ailleurs confié que le parti Les Démocrates travaille pour rallier toute l’Opposition pour le combat en cours, celui de la restauration de la démocratie, des droits de l’homme et de la liberté.

Laurent D. Kossouho