Pour services rendus à la Nation: Abdoulaye Bio Tchané élevé à la dignité de Grand Officier

Abdoulaye Bio Tchané recevant le titre de son admission dans l’ordre

Ministre d’État chargé du Plan et du Développement d’avril 2016 à mai 2021 puis ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané est officiellement entrée dans l’ordre national du Bénin au titre de Grand Officier. La cérémonie ayant consacrée son admission dans l’ordre a eu lieu ce vendredi 11 Juin 2021 à Sèmè City, à Cotonou sous la présidence de la grande chancelière, la Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima.

« C’est un honneur pour moi, de recevoir dans l’ordre, un cadre émérite, un aîné qui a un parcours élogieux et exceptionnel. Aujourd’hui, il me revient d’orienter les projecteurs de la nation sur vous comme le requiert la tradition de la grande chancellerie… Partout où vous êtes passez, vous vous êtes démarqué des autres par votre sens élevé du devoir. Ces qualités morales, ont forgé votre réputation », dira la Vice-présidente de la République du Bénin et grand chancelier de l’ordre national du Bénin, Madame Mariam Chabi Talata Zimé Yérima à l’entame de la cérémonie. Elle a passé en revue, la riche expérience du récipiendaire, tout en formulant le vœu que les générations actuelles et futures s’inspirent de la vie du Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané. Car, précise-t-elle, ce nouveau titre qui est conféré au Ministre d’État, est le fruit des loyaux services rendus à la Nation béninoise. Raison pour laquelle, la Vice-présidente de la République du Bénin, Grand chancelier de l’ordre national du Bénin, madame Mariam Chabi Talata Zimé Yérima a, au nom du Chef de l’État, remis les attributs au récipiendaire Bio Tchané. « Au nom du Président de la République, Grand Maître de l’ordre, nous vous élevons à la dignité de Grand Officier de l’ordre national du Bénin », a-t-elle prononcée au cours de cette cérémonie solennelle qui a réuni parents, amis, proches et collaborateurs du Ministre d’État chargé du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané.

Ce dernier a, à son tour, manqué de mots pour remercier le Chef de l’État, et tous ceux qui l’aident dans sa mission républicaine. « Comme c’est le cas en pareille circonstance, après des propos aussi élogieux de la vice-présidente, je ne peux pas rester insensible. Mes premiers mots sont des mots de remerciements en direction de Dieu, le Tout miséricordieux. Après cette marque de considération de la République, je mesure encore plus la tâche qui est désormais la mienne », a-t-il dit en dédiant sa distinction à sa famille et à tous ceux (connus ou inconnus), qui l’aident à accomplir sa mission républicaine.

Il est important de préciser que le Ministre d’État chargé du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a été reçu dans l’ordre National du Bénin et est élevé à la dignité de Grand Officier.

Yannick SOMALON