Match Sierra Léone-Bénin: Ultime match qualificatif pour Les Écureuils

Le Onze des Ecureuils du Bénin contre les Chipolopolos de la Zambie

Le match Sierra Léone-Bénin comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2021 se joue, ce lundi 14 juin 2021 en Guinée Conakry. Dans ce cadre, la délégation béninoise s’est déjà rendue dans la capitale guinéenne. Logée à l’hôtel Sheraton de Conakry (pour les joueurs), l’équipe a procédé à la reconnaissance du terrain dans la soirée de ce dimanche. Occasion pour le sélectionneur Michel Dussuyer de faire sa mise en place tactique. A l’issue de cette séance, le sélectionneur a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a rassuré de la bonne santé de son effectif. D’ailleurs, il a confié que le défenseur Olivier Verdon, absent contre la Zambie est apte et pourrait être de la partie. Et selon les informations, c’est une bonne nouvelle pour le sélectionneur qui envisage rester fidèle à sa conception. La défensive restera de mise même si on notera quelques brins de jeu offensif. En tout cas, Michel Dussuyer qui s’est qu’un point lui suffit pour s’offrir un nouveau privilège, prépare son équipe à ne pas se découvrir. Johan Roche, Khaled Adénon et Olivier Verdon (probablement de retour) constitueraient le trio qui va conduire la défense avec Youssouf Assogba et Ouorou Djalilou sur les côtés. En milieu, Djiman Koukou, Jordan Adéoti, Jodel Dossou et Marcellin Koukpo pourraient démarrer alors que Steve Mounié serait appelé à animer seul la pointe de l’attaque. Au niveau des gardiens, le premier choix serait Saturnin Allagbé.

A souligner qu’à Conakry, les autres membres de la délégation (Journalistes, supporteurs) sont logés à La Riveira Hôtel et que le match sera en direct sur la radio nationale. Les autorités guinéennes ayant souhaité le huis clos, le match se déroulera sans spectateurs à l’intérieur du stade.

Anselme HOUENOUKPO