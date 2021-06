Djougou: Le maire Malik Seibou déterminé à combattre la pauvreté ambiante

Le maire de la commune de Djougou Abdoul Malik Gomina Seibou

A la faveur de l’ouverture officielle de la deuxième session ordinaire du conseil communal pour l’année 2021 de Djougou, le maire de la commune Abdoul Malik Gomina Seibou, a exprimé toute sa détermination à mener un combat sans merci contre la pauvreté ambiante qui sévit toujours sur son territoire. C’était vendredi dernier dans les locaux de l’hôtel de ville où il a attiré l’attention de ses homologues conseillers sur la situation. Pour le premier citoyen de la commune carrefour, les populations de Djougou sont très vulnérables et les statistiques le prouvent à suffisance. » La pauvreté est très forte dans nos contrées et nous devons travailler à changer cet état de chose.

Pour cela, nous devons aller vers des changement structurels » a souligné l’autorité communale. * Quand vous êtes maire d’une commune, et que les adolescents déscolarisés refusent d’aller apprendre un métier parce qu’ils préfèrent aller chercher un repas chaud, vous ne pouvez pas continuer par détourner le regard » a-t-il fait observer. Pour ce faire, le maire Malik Seibou Gomina a invité tous les élus à travailler à ce que cette vulnérabilité des populations ne devienne un » terreau fertile, pour ceux qui ne nous veulent pas du bien ». Pour l’autorité communale, cela relève surtout de la responsabilité du conseil communal. » Il faudrait que nous jouons notre partition, même si cela ne suffira pas » a indiqué le maire de Djougou. Il n’a pas manqué aussi de lancer un cri d’alarme à l’endroit du Chef de l’Etat, Patrice Talon, l’invitant à avoir un regard bienveillant sur la commune de Djougou, troisième plus grosse agglomération en matière de populations après Cotonou et Abomey- Calavi.

Christian Tchanou