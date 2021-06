Débat contradictoire à la FES sur la Décrispation de l’atmosphère politique: Les acteurs politiques réclament l’ouverture d’un dialogue franc, sincère et inclusif

Vue d’ensemble des panélistes lors du débat

Fidèle à sa mission de promouvoir le dialogue entre les différents acteurs de la société béninoise pour une meilleure gouvernance démocratique, la fondation Friedrich Ebert Stiftung a organisé ce jeudi 10 juin 2021, une soirée politique en vue de la décrispation de l’atmosphère politique après la présidentielle du 11 avril 2021. C’était au siège de la fondation, sous la direction du journaliste Georges Amlon qui a reçu comme panéliste, le conseiller spécial du président de la République et membre de l’Union Progressiste, Lazard Sèhouéto pour la mouvance, Eugène Azatassou, membre du parti ‘’Les Démocrates’’, représentant l’opposition, Joël Atayi Gbèdègbé et Ralmeg Gandaho, tous deux de la société civile. Après deux heures environs d’échanges, ils ont unanimement reconnu l’urgence d’une assise avec un langage de vérité de part et d’autre.

Ce fut un débat très enrichissant, mais avec des positions tranchées de la part des deux acteurs politiques. Ils ne seront pas suivis par les deux hommes de la société civile qui sont restés objectifs dans leurs analyses. En effet, c’est le représentant résident de la fondation Friedrich Ebert Stiftung, Dr Hans-Joachim PREUSS qui va souhaiter le bienvenu à l’assistance à l’entame des discussions. Il a et planté le décor en présentant un Bénin sorti d’une élection présidentielle avec des séquelles et expliqué l’importance d’un débat franc et sincère entre les acteurs.

Ainsi, à la question du modérateur Georges Amlon sur le bilan de la présidentielle du 11 avril 2021, le conseiller spécial du chef de l’Etat, Lazard Sèhouéto est d’abord parti de la réforme politique de 2018 qui a accouché les élections législatives de 2019, celles communales de 2020 et la présidentielle de 2021. Il a reconnu les violences qui ont émaillé la présidentielle et a condamné l’opposition radicale qu’il tient responsable de ses actes. Toutefois, le plus important pour lui est que les élections sont passées et que le ‘’pays est debout et bien tenu’’. Avant lui, le représentant du parti »Les Démocrates », Eugène Azatassou a listé les actes de la politique d’exclusion orchestrés par le pouvoir en place. Des exclusions qui à son avis, sont à l’origine des violences observées même s’il se démarque des auteurs de ses actes. Condamnant également les violences qui ont cours depuis ces dernières années lors des élections, les acteurs de la société civile sont restés collés aux textes de loi qu’ils estiment inappropriés. « Les élections étaient jouées à l’avance à cause de la mise en œuvre des réformes politiques », avait précisé Joël Atayi-Guèdègbé.

A la question de trouver les moyens afin que les élections se passent sans violence, les panélistes ont tous opté pour le dialogue. Même si le représentant de la mouvance estime que l’opposition radicale joue à l’enfantillage, il affirme la volonté du chef de l’Etat à écouter et changer avec tout le monde. Cependant, Eugène Azatassou exige avant tout dialogue, la détente de l’atmosphère qui passe selon lui, par la libération des ‘’prisonniers politiques et des exilés politique’’. Il reste toutefois méfiant quant à la forme du dialogue et à la procédure. Ralmeg Gandaho, comme Joël Atayi-Guèdègbé de la société civile reste ouvert à accompagner le dialogue et a invité le chef de l’Etat à prendre l’initiative. Des échanges fructueux entre panélistes avec la participation des universitaires, journalistes et simples citoyens, l’unanimité est acquise sur le principe d’une assise nationale, mais dans un langage de vérité de sincérité afin de redorer le blason de la démocratie béninoise qui aujourd’hui se trouve à l’épreuve des violences à chaque élection. Les législatives de 2023, c’est maintenant, conclura le modérateur qui a invité les acteurs politiques à se parler et à se comprendre.

Yannick SOMALON