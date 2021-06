Préparation en toute autonomie du baccalauréat: « Droit au BAC » désormais disponible en librairie pour les candidats

Préoccupé par la chute vertigineuse du niveau aux plans scolaire et universitaire et soucieux de la qualité sans cesse perfectible de la formation professionnelle, l’Inspecteur des impôts et Enseignant de droit, A. Nicaise Adimou a décidé de partager son expertise en droit avec les générations montantes. Il a publié le livre « Droit au Bac, guide pratique de préparation et de succès ». Ce document est l’expression de l’expérience que l’Auteur a capitalisée dans l’enseignement de cette discipline. A travers cette publication, il vise à faciliter aux candidats, la maîtrise des connaissances requises en droit et à améliorer leurs performances à l’examen. Il s’agit d’un répertoire de connaissance en droit, publié à l’intention des candidats au baccalauréat, filière gestion comptable et commerciale, désireux de se préparer en toute autonomie. L’ouvrage est également utile pour les enseignants ayant à charge non seulement l’encadrement de ces candidats en droit, mais aussi l’encadrement des apprenants en banque et en assurance. Dans ce livre organisé en deux parties essentielles à savoir « Maîtrise de la connaissance » et « Connaissances lexicales », A. Nicaise Adimou propose 239 tâches soigneusement conçues et réalisées, assorties des résultats attendus. Par ailleurs, l’ouvrage propose d’autres tâches peu ordinaires pour élargir et enrichir la grille des activités servant d’appui aux travaux préparatoires au baccalauréat, un lexique adapté aux différentes tâches proposées et une méthode d’utilisation dudit livre. « Droit au BAC » se veut être un véritable guide facile d’accès et susceptible de garantir aux candidats et à tous les autres utilisateurs intéressés une autonomisation certaine. L’ouvrage est déjà disponible dans les librairies Notre Dame et SONAEC.

Laurent D. Kossouho