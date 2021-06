Animation de la vie politique: Le parti RLC du duo Corentin Kohoué-Iréné Agossa créé ce samedi 12 juin 2021

Le duo Corentin Kohoué et Iréné Agossa arrivé troisième avec environ 2% des suffrages au soir du scrutin présidentiel du 11 avril 2021, va créer son parti politique ce samedi 12 juin 2021. Les militants et responsables de la dynamique Restaurer la confiance (RLC) se sont donc donnés rendez-vous dans la ville de Bohicon pour transformer leur mouvement en un parti politique. Après l’échec de leur candidat, les leaders du RLC qui ont permis à Corentin Kohoué et Iréné Agossa de se présenter à la présidentielle d’avril 2021, entendent poursuivre le combat à travers un parti politique légalement constitué. A ce congrès de création, des directives seront données à la nouvelle formation politique créée dans le cadre des prochaines échéances électorales.

Alban Tchalla (Stag.)