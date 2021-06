Pour l’obtention de bons résultats aux examens de fin d’année à Abomey-Calavi: Angelo Ahouandjinou apporte son soutien aux candidats au BEPC et au BAC

Le maire Angelo Ahouandjinou lors de sa visite au CEG1 d’Abomey-Calavi

Dans le cadre de l’organisation des travaux de renforcement des candidats aux examens du BEPC et du BAC, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou a créé une nouvelle dynamique dans le secteur éducatif de sa commune. Il s’agit d’un soutien financier non négligeable sur fond propre pour l’organisation des travaux de renforcement des candidats aux examens du BEPC et du BAC du CEG 1 d’Abomey-Calavi. C’est à travers une audience dans son cabinet que l’autorité municipale a procédé à la remise officielle d’un chèque au Directeur du CEG1, en présence du président du bureau de l’Association des Parents d’Élèves (APE). Suite à ce geste, l’autorité était aux côtés des candidats le samedi dernier pour constater l’évolution des travaux dirigés. Une occasion pour le Directeur du collège et tout le personnel administratif, de saluer cette belle initiative dont ils jugent importante pour les candidats. Car pour eux, c’est une première fois dans l’histoire de voir un maire faire ce geste utile sur fond propre. Le maire Angelo Ahouandjinou n’a pas manqué d’exhorter les candidats à l’assiduité et à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de faire la fierté de la commune au plan national.

Edwige TOTIN