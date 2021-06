Me Paulin Akponna au sujet du discours programme de Talon: « Le développement ça y est, est une prophétie qui va se réaliser »

Maître Kingnidé Paulin Akponna, Expert-comptable

Membre fondateur du parti Bloc Républicain et Coordonnateur communal de campagne du Bloc Républicain à Savè, Me Paulin Kingnidé AKPONNA était l’invité de l’émission 5/7 Matins de la Télévision nationale du lundi 31 mai 2021. A cette tribune, il a passé en revue du discours d’investiture du Président Patrice Talon, le premier gouvernement du second quinquennat et bien d’autres sujets. D’entrée, le Directeur General de ADEJ (Agence de Développement de l’Entrepreneuriat des Jeunes) a souligné que c’est avec beaucoup de bonheur qu’il a suivi le discours d’investiture du Chef de l’Etat réélu le 11 avril dernier. Il s’agit pour lui d’un discours intelligible, concis, et précis dans le contenu qui a fixé des objectifs clairs avec des délais à l’appui. « Ce discours nous a rappelé les réalisations concrètes du Programme d’actions du gouvernement tout au long de son premier mandat, mais aussi des annonces ont été faites. Elles ont pour objectif de nous rassurer que ‘’le développement ça y est’’, n’est pas une incantation, ni un slogan vain, mais une prophétie qui va certainement se réaliser », a-t-il déclaré. Me Paulin Akponna en veut pour preuve la réforme au plan sécuritaire qui a donné naissance à la police républicaine, la réforme du système partisan et la lutte contre la corruption. A propos du mandat hautement social promis par le président de la République, l’invité de la Télévision nationale a affirmé que le social a commencé au cours du premier quinquennat sous une forme intelligente et cela va se renforcer au cours des cinq prochaines années. Appréciant la composition du nouveau gouvernement, l’Expert-comptable et acteur politique Paulin Akponna a expliqué que le Chef de l’Etat Patrice Talon dans sa gouvernance économique a une démarche très volontariste, et il poursuit : « regardez tous les résultats inédits, validés, respectés et reconnus à l’international. Au plan national, nous touchons les résultats du premier quinquennat, mais le chef de l’Etat nous dit déjà dans son programme de campagne que nous venons de loin, nous irons loin, le plus loin possible. Pour celui qui connait le résultat, on peut se poser la question de savoir ce qui veut se passer. Mais le chef de l’Etat, lors de son discours d’investiture, il nous parle encore de transformation nécessaire. Cela veut dire que tout ce que nous avons vu et nous sommes contents, le chef d’Etat nous dit que c’est un essai ». Pour Me Paulin Akponna, c’est une marque d’humilité hors pair, voire légendaire, qui montre que de grandes surprises attendent le Bénin pour le second quinquennat. Et le Bénin a l’assurance de la mobilisation des ressources devant permettre d’autres réalisations à cause du sérieux de la gouvernance du Président Patrice Talon sur fond de lutte contre la corruption et l’impunité, à en croire Me Paulin Akponna.

Laurent D. Kossouho