TD gratuit initié par la Mairie de Cotonou: Les candidats expriment leur gratitude au Maire Luc Sètondji Atrokpo

Le premier adjoint au Maire de la ville de Cotonou Randyx Romain Ahouandjinou, représentant le Maire Luc Sétondji Atrokpo, a effectué ce samedi 28 Mai 2021, une tournée dans les centres où se déroulent les séances gratuites de travaux dirigés (TD) initiées par la Mairie de Cotonou au profit des candidats aux divers examens de fin d’année scolaire. Accompagné du directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Littoral Martin-Luther Aderomou et des cadres de l’administration municipale, Romain Ahouandjinou est allé suivre l’évolution et le bon déroulement des séances de remise à niveau et de renforcement de capacités au profit des candidats de Cotonou.

A l’issue de ce périple qui a conduit la délégation municipale dans les centres de Jéricho, Suru-Léré et de Sikê Nord, l’autorité municipale s’est dit très satisfaite de l’évolution des séances, au regard de l’engouement et du sérieux constatés tant au niveau des candidats que de leurs enseignants. Il a expliqué que ces TD qui sont organisés par la Mairie pour une durée d’un mois, visent à accompagner les efforts du gouvernement afin d’améliorer le taux de réussite aux examens scolaires dans la ville de Cotonou. C’est pourquoi, il a invité les candidats à consentir encore quelques sacrifices pour permettre à la commune de Cotonou de garder, comme à son habitude, la tête haute à ces examens.

Un engagement du Maire Luc S. ATROKPO et de son équipe que le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Littoral a salué et encouragé. Pour lui, c’est la première fois qu’une telle initiative est prise dans la ville de Cotonou. Idem pour les candidats qui ont promis aux autorités de donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’affronter dignement ces examens. C’est pourquoi, ils expriment leurs gratuites et sincères reconnaissances au Maire pour avoir pensé à leur avenir.

Notons que ces séances de TD se déroulent dans les collèges et écoles primaires publiques de la ville de Cotonou depuis bientôt un mois au profit des candidats aux examens de fin d’année.

Wandji A.