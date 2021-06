Rattachement des médias à la Haac: « Talon fait une promotion inestimable de la liberté de presse », soutient Wilfried L. Houngbédji

Plusieurs membres du dernier gouvernement du premier mandat sont maintenus dans la nouvelle équipe formée par Patrice Talon pour son deuxième mandat. Dans un entretien accordé à Radio Bénin, le vendredi 28 mai 2021, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a donné son appréciation tout en présentant la méthode sur laquelle le président s’est basé pour maintenir la quasi-totalité des ministres dans son nouveau gouvernement. Selon le porte-parole du gouvernement qui rapporte les propos du chef de l’État, la vision pour un Bénin prospère, est la raison principale qui justifie cette option. « ll ne sert à rien de chambouler une équipe lorsque celle-ci a produit du résultat. », répond-t-il en reprenant les propos du président Talon. Pour lui, ce gouvernement restera en place pour poursuivre la dynamique engagée dans le pays depuis 2016. « Il n’y a pas eu de variations majeures parce que le Chef de l’État a conscience qu’une équipe qui est remise en cause régulièrement, une équipe qui est remaniée tout le temps n’a pas le temps de s’occuper des vraies questions de développement », a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji. Dans son intervention, il a justifié la stratégie du président de la république en la comparant avec les régimes passés qui n’ont pas trouvé la formule efficace pour aller vers le développement. « Nous en avons connu où des chefs d’État ont eu 10 Directeurs Généraux de société d’État en 10 ans, où des portefeuilles ministériels ou sectoriels ont connu 5, 7 Ministres en 10 ans. Vous conviendrez avec moi que ce n’est pas une formule forcément efficace », a fait savoir l’invité, en ajoutant que s’il va ainsi, « c’est le développement qui prend un coup, c’est l’amélioration des conditions de vie des populations qui en prend un coup et l’État se limite à faire du saupoudrage ». Il a par ailleurs indiqué que le pays s’est donné désormais un système de gouvernance qui mise sur la compétence. « Le président Patrice Talon a décidé depuis 2016 de ne pas faire du clientélisme politique et donc, prime à la compétence, prime au technicien sans oublier la dose de politique qu’il faut évidemment », a fait remarquer Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, Porte-parole du Gouvernement.

Alban TCHALLA (stag)

