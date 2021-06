Eugène Azatassou invité de « Sous l’arbre à palabres »: « Le parti Les Démocrates n’a pas appelé à la violence »

« Notre parti a subi les affres de la répression, mais nos structures et notre détermination restent intactes », a déclaré Eugène AZATASSOU, vice-président du parti les Démocrates qui indique d’emblée que’ le parti Les Démocrates n’a jamais appelé les populations à brûler les biens privés et publics ni demandé aux chasseurs de descendre sur Cotonou’.

Analysant la situation délétère qui a caractérisé la présidentielle d’avril 2021, le président du comité de sélection des candidatures du parti les Démocrates pointé du doigt le pouvoir en place.

« La politique d’exclusion et l’usurpation du pouvoir par le président Patrice Talon à partir du 6 avril 2021 sont les deux principaux facteurs à l’origine des violences enregistrées lors de la présidentielle de 2021″, affirme d’emblée Eugène Azatassou, vice-président du parti Les Démocrates. Il l’a martelé à maintes reprises lors de son passage dans la rubrique Sous l’arbre à palabres du quotidien L’Evénement Précis, le vendredi 28 mai dernier et dédouane surtout son parti politique: « Ce n’est pas nous qui avons appelé à la violence, parce que la politique d’exclusion est une politique de violence ». Pour Eugène AZATASSOU, l’un des numéro 2 de cette formation politique de l’Opposition radicale en effet, les violences existaient depuis les législatives de 2019, mais elles se sont accentuées en 2021 compte tenu de l’importance que revêt une élection présidentielle. « C’est la politique d’exclusion qui s’est passé en 2019, ça a été atténué en 2020 parce que c’est les élections communales. Mais la présidentielle est une élection majeure. En faisant l’option d’exclusion mécanique à tout prix, on a fait l’option de la violence. Ce n’est pas nous », s’est-il défendu, accusant vertement le pouvoir de la rupture qu’il soupçonne de ruse et de rage. L’ancien coordonnateur des fcbe a également fustigé le fait qu’à partir du 6 avril 2021, le président Patrice Talon s’est maintenu au pouvoir, l. Tout en déplorant l’arrestation de plusieurs responsables et militants du parti Les Démocrates après la présidentielle, Eugène Azatassou rassure que ses collaborateurs et leurs militants restent debout pour poursuivre le combat pour la liberté, la démocratie et les droits de l’homme au Bénin. « Certains de nos camarades ont été arrêtés et sont détenus sous des chefs d’accusation divers, mais nous avons entrepris les activités qu’il faut pour recoller les morceaux, garder la tête hors de l’eau et maintenir le cap pour le combat », a-t-il déclaré.

Laurent D. KOSSOUHO