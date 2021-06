Entrée de Raphaël Akotègnon au gouvernement: La reconnaissance du Prd au président Talon

Suite à l’entrée de l’un de ses membres en la personne de Raphael Akotègnon au gouvernement le Parti du renouveau démocratique (Prd) exprime sa reconnaissance au chef de l’Etat. L’annonce a été faite à travers un communiqué du parti en date du 26 mai 2021. « Les militantes et militants du Prd expriment leur profonde reconnaissance au président Patrice Athanase Guillaume Talon pour cet acte qui n’est pas sans lien avec le discours qu’il a délivré le samedi 06 février 2021 devant le Congrès extraordinaire du Prd et qui scelle une étape importante de la collaboration entre le chef de l’Etat et le parti », peut-t-on lire à travers le communiqué signé par le secrétaire général, Falilou Akadiri. Tout en souhaitant plein succès au président Patrice Talon pour son second mandat, le communiqué indique que les militants ne ménageront aucun effort pour la réalisation des différents projets annoncés par le président de la République lors de son discours d’investiture le 23 mai 2021 au stade Charles de Gaulle. Faisant parti des deux nouveaux ministres à faire leur entrée au gouvernement, Raphael Akotègnon occupe le portefeuille du Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Un portefeuille hautement stratégique pour les projets-programmes de développement.

Yannick SOMALON