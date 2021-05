Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique: Alassane Séidou prend les rênes du ministère de l’intérieur

Le ministre Alassane Séidou

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique sortant Sacca Lafia a passé le témoin à son successeur, Alassane Séidou ce mercredi 26 mai 2021. C’était à l’occasion de la cérémonie de passation de service qui a eu lieu au ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique. L’occasion pour le ministre sortant de faire le point des réalisations faites durant son mandat. Il ressort de son discours que pendant ces cinq années passées à la tête dudit ministère, des résultats impressionnants ont été obtenus dans tous les domaines d’intervention à savoir les affaires intérieures, la lutte contre le terrorisme, la protection civile, la sécurité des biens et des personnes, et autres. Après avoir cité toutes ces prouesses réalisées dans son ministère, Sacca Lafia a souligné que ces objectifs n’auraient nullement pu être atteints sans la participation et le travail acharné de ses collaborateurs pour qui il a manifesté toute sa gratitude. Pour sa part, le nouveau ministre Alassane Séidou compte tisser la nouvelle corde à l’ancienne. En effet, il entend achever les chantiers en cours d’une part, et mettre en place de nouveaux projets, d’autre part. A cet effet, il s’est engagé à donner le meilleur de lui-même pour relever tous les défis qui s’imposeront à lui en vue de la consolidation des acquis.

Alban Tchalla (stag)